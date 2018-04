Wacker Chemie rechnet für das laufende Gesamtjahr mit besseren Ergebnissen als erwartet. Grund dafür ist eine aktuelle Erfolgswelle.

Steigende Preise und eine kräftige Nachfrage nach Silikonen machen dem Münchner Spezialchemie-Konzern Wacker Chemie Hoffnung auf ein stärker wachsendes Ergebnis in diesem Jahr. Im ersten Quartal baute Wacker das Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (Ebitda) um elf Prozent auf 255 Millionen Euro aus. Die Preiserhöhungen für Silikone, wie sie etwa in Kosmetik und in der Bauindustrie eingesetzt werden, hätten die höheren Rohstoffpreise mehr als wettgemacht.

Auch die Beteiligung ...

