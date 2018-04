BRÜSSEL (Dow Jones)--EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger wird einem Pressebericht zufolge in der nächsten Woche eine Notfallkreditlinie für die Eurozone vorstellen, die eine Antwort auf die Forderung nach einem Eurozonen-Haushalt von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron darstellt.

Die Kreditlinie soll für den Zeitraum von sieben Jahren "mehrere Milliarden Euro" umfassen, berichtet die Wirtschaftswoche unter Berufung auf EU-Kreise. Die Darlehen sollen Mitgliedsstaaten zur Verfügung stehen, die ohne eigenes Verschulden durch einen externen Schock in eine Wirtschaftskrise geraten.

Die Mittel werden nicht Teil des EU-Haushalts sein und sollen zu einem Großteil in Form von Darlehen bereitgestellt werden. Ein kleiner Teil könnte als Beihilfen gewährt werden, mit denen dann Zinsen bezahlt würden. Letztlich würden also zinsfreie Kredite vergeben. Oettinger wird am Mittwoch kommender Woche die Finanzplanung für die EU für die Jahre 2021 bis 2027 präsentieren.

April 26, 2018

