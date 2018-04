Linz - Von der heutigen Ratssitzung der Europäischen Zentralbank erwarten wir keine Überraschungen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Dass keine Zinserhöhung komme, sei sicher. Angesichts der zuletzt schwächeren Konjunkturindikatoren werde EZB-Präsident Mario Draghi vermutlich vorsichtig bleiben und keine konkrete Aussage hinsichtlich der Beendigung des Anleihekaufprogramms treffen. Diesbezüglich gehen wir von einer Entscheidung frühestens im Juni aus, so die Oberbank. Die EZB dürfte also heute dem EUR keinen Rückenwind verleihen. (26.04.2018/alc/a/a)

Den vollständigen Artikel lesen ...