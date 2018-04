Pünktlich zum endgültigen Start des Rollouts der intelligenten Messsysteme (iMsys) präsentieren die Wilken Software Group und die IVU Informationssysteme GmbH eine eigene Lösung für die Smart-Meter-Gateway-Administration. Die neue P/5 SMGA-Suite bietet eine tiefe Integration in die Wilken-Lösungen ENER:GY und NTS.suite, kann aber auch einfach an andere Branchenlösungen angebunden werden. "Wir haben uns zu dieser Neuentwicklung entschlossen, weil die Integration der von uns bisher präferierten GWA-Software eines anderen Herstellers zu erheblichen Aufwänden geführt hat - vor allem auch wegen eines mangelhaften Änderungsmanagements", erklärt Folkert Wilken, geschäftsführender Gesellschafter der Wilken Software Group. "Andere auf dem Markt verfügbare Systeme unabhängiger Softwarehäuser sind zudem nicht wirklich auf den Bedarf von kleinen und mittleren Versorgungsunternehmen zugeschnitten. Die Neuentwicklung auf Basis der Wilken-Plattform P/5 bot dagegen die Chance, die neue Lösung auf diese Anforderungen auszurichten", ergänzt IVU-Geschäftsführer Julian Stenzel. Die P/5 SMGA-Suite wird im Sommer bei ersten Pilotanwendern implementiert und ab Herbst ausgerollt - unter anderem bei Mitgliedern der VU-ARGE, in der mehr als 70 Versorgungsunternehmen organisiert sind. Für den Betrieb als Software-as-a-Service und die Vermarktung der P/5 SMGA-Suite ist künftig eine eigenständige Betreibergesellschaft verantwortlich. Die Lösung ist cloudbasiert und wird georedundant in zwei ISO 27001-zertifizierten Rechenzentren in Deutschland betrieben. Damit sind die Voraussetzungen für die Zertifizierung durch das BSI bereits weitgehend erfüllt, so dass diese bis zum Start des Rollouts vorliegen wird. Unternehmen können die P/5 SMGA-Suite in Form eines Software-as-a-Service-Angebots selbst einsetzen oder Prozesse der Gateway-Administration im Rahmen eines Full-Service-Angebots komplett auslagern. Als Full-Service-Partner kommt beispielsweise die IVU-Tochter MeterPan infrage, die über weitreichende Kompetenzen im Messstellenbetrieb, der Gateway-Administration und im Messdaten-Management verfügt. Für den Anwender bringt die Tiefenintegration zahlreiche Vorteile: So werden die elektronischen Lieferscheine für die Gateways direkt in die Geräteverwaltung von ENER:GY bzw. der NTS.suite eingespielt. Für die Planung von Rollouts und Gerätewechseln stellen beide Systeme dann Informationen etwa zu verbauten Zählern, deren Eichfristen oder über die Pflichteinbauquoten zur Verfügung. Digitale Checklisten unterstützen als mobile Anwendung die Ist-Aufnahme vor Ort. Sämtliche für das Workforce- und Rolloutmanagement notwendigen Daten sind somit an zentraler Stelle abgelegt und werden von dort aus an die beteiligten Anwendungen verteilt. Ein besonderer Vorteil ist auch, dass die alte und neue Zählerwelt prozessidentisch abgebildet sind. Auf diese Weise werden sämtliche Messeinrichtungen - digital wie analog - über ein einziges System verwaltet. Auch die Abrechnung der Messstellen erfolgt integriert über ENER:GY bzw. NTS.suite, so dass keine "Nebenabrechnung" notwendig ist. Kontaktdaten: Wilken Software Group - Dominik Schwärzel Hörvelsinger Weg 29-31 - 89081 Ulm Tel.: +49 731 96 50-0 presse@wilken.de - www.wilken.de Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Press'n'Relations GmbH - Uwe Pagel Magirusstraße 33 - 89077 Ulm Tel.: +49 731 962 87-29 upa@press-n-relations.de - www.press-n-relations.com Über die Wilken Software Group Seit 1977 entwickelt die Wilken Software Group mit Hauptsitz in Ulm eigene ERP-Standard-Softwarelösungen für die sichere und effiziente Abbildung betriebswirtschaftlicher Kernprozesse - sei es im Finanz- und Rechnungswesen, der Materialwirtschaft oder der Unternehmenssteuerung. Wie kaum ein anderes Unternehmen verbindet Wilken mit 520 Mitarbeitern an sechs Standorten in Deutschland und der Schweiz Standardsoftware-Produkte und Individualprogrammierungen zu einem einzigartigen Lösungs- und Kompetenzportfolio für mittlere und große Unternehmen. Zusätzlich bietet Wilken zahlreiche Branchenlösungen für die Versorgungs-, Sozial- und Tourismuswirtschaft, Gesundheit & Versicherungen, Kirchen, Informationsmanagement und Finanzen & ERP. Dies ist eine Presseinformation der Wilken GmbH, die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.

