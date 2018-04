An diesem Donnerstag tritt EZB-Präsident Mario Draghi vor die Presse. Im Fokus steht nicht nur die Geldpolitik. Was dabei interessant wird.

Die Pressekonferenzen von Mario Draghi folgen einem festen Ritual. Sie beginnen stets damit, dass der Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB) einen immer gleich strukturierten Text vorliest. Im so genannten "introductory statement" geht es um die weitere Geldpolitik der Notenbank und die Wirtschafts- und Inflationsentwicklung im Euro-Raum. Der Text endet jedes Mal mit einem Appell an die Regierungschefs zu mehr Reformen - der von der Politik ebenso regelmäßig ignoriert wird.

Um überhaupt zu merken, ob sich an dem Text etwas geändert hat, müssen sich selbst Kenner Draghis Erklärung von der vorherigen Sitzung ausdrucken und Wort für Wort mit dem abgleichen, was der EZB-Präsident sagt. An diesem Donnerstag müssen sie besonders scharf nach Nuancen suchen, denn aller Voraussicht nach wird sich nicht viel ändern. Dennoch lohnt es sich, vor allem bei der sich anschließenden Fragerunde genauer hinzuhören. Vier Themen dürften dominieren.

1. Wann kommt der Ausstieg aus den Anleihekäufen?

Bislang kauft die EZB für monatlich 30 Milliarden Euro Anleihen der Euro-Staaten und von Unternehmen. Damit will sie die Inflation im Euro-Raum wieder auf das von ihr angestrebte Niveau von knapp unter zwei Prozent bringen.

Momentan liegt die Preissteigerung mit 1,3 Prozent im März aber noch deutlich darunter. Die Nettoanleihekäufe sind aktuell bis September befristet. Konkrete Beschlüsse dazu werden am Donnerstag allerdings ...

