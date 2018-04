BERLIN (Dow Jones)--Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) rechnet für das zweite Quartal aufgrund von Nachholeffekten mit einem stärkeren Wachstum als zu Jahresbeginn. "Der Zuwachs beim Bruttoinlandsprodukt dürfte mit rund 0,7 Prozent im zweiten Quartal höher ausfallen als im ersten, für das das DIW Berlin ein Plus von 0,4 Prozent erwartet", erklärte das Institut in Berlin. Im ersten Halbjahr falle das Tempo aber alles in allem etwas geringer aus als zuvor. "Die deutsche Wirtschaft geht etwas vom Gas", erklärte DIW-Konjunkturchef Ferdinand Fichtner.

Im Februar sei es aufgrund der Folgen der Grippewelle, vieler Streiktage und überdurchschnittlich vieler Ferientage zu Produktionsausfällen gekommen, die in den darauffolgenden Monaten nachgeholt werden dürften, erklärte das DIW. Die Wirtschaft könnte daher im zweiten Quartal "etwas dynamischer wachsen als zum Jahresauftakt" - anders als vom Konjunkturbarometer des Instituts angezeigt. Dieser Indikator signalisiert laut DIW eine Abschwächung der Wachstumsrate und liegt für das erste Quartal bei 126 Punkten, für das zweite Quartal aber nur noch bei 121 Zählern.

Damit trete die deutsche Wirtschaft jedoch nicht in eine Phase der Abkühlung ein, betonte das Institut. "Die deutsche Wirtschaft wird weiter spürbar zulegen, denn sie profitiert von der weltweit kräftigen Nachfrage", erwartet der Deutschland-Experte des DIW, Simon Junker. Auch wenn der Beschäftigungsaufbau wohl an Fahrt verlieren werde, steige die Zahl der Erwerbstätigen weiter spürbar, und angesichts zunehmender Knappheiten auf dem Arbeitsmarkt dürften auch die Löhne beschleunigt zulegen.

April 26, 2018

