Palma de Mallorca (pts018/26.04.2018/10:30) - Die Firma ExpertiseRocks SL mit Sitz auf Mallorca offeriert auch in diesem Frühjahr ein spezielles Angebot für Unternehmer und Unternehmerinnen, die lernen möchten, wie man eine Messe optimal verwertet und nicht nur laue Kontakte generiert. Das Verkaufen von Produkten, das Verhandeln von Verträgen und das Vorbereiten von langfristigen Geschäftsbeziehungen wird von den Verkaufsexperten des Unternehmens speziell geschult. Hierfür werden zwei anstehende Messen in der Inselhauptstadt Palma de Mallorca konkret genutzt, um nach einem ausführlichen, theoretischen Coaching-Teil in die Praxis überzugehen. Hierbei wird im Rahmen des Workshops gemeinsam die Messe besucht und die Gespräche werden live und mit Begleitung durch die Mitarbeiter der ExpertiseRocks SL geführt. "Die Lernkurve ist enorm und gerne lassen wir den Workshop-Teilnehmern all unsere Tipps und Tricks aus mehr als zwölf Jahren Unternehmererfahrung und etwa 100 Messebesuchen zukommen", so Fabian Siegler, einer der Denker und Marketingspezialisten von ExpertiseRocks. Beide Messen, die Europwebtainment und die Nautikmesse Palma Boat Show, finden im Mai dieses Jahres statt und bieten die optimale Plattform, um das Coaching Paket des auf Verkauf im On- sowie Offlinebereich spezialisierten Beratungsunternehmens ExpertiseRocks SL in Anspruch zu nehmen. "Ziel ist es, über ein spezielles Mentoring und Coaching den Unternehmer so fit zu machen, dass er in der Lage ist, interessante Produkte, Zulieferer, Kundenkanäle oder sonstige für sein Geschäft relevante Dinge optimal zu verwerten", so Jasmin Hoffmann, die Geschäftsführerin von ExpertiseRocks SL. Das Leistungspaket stellt auch für im Dropshipping und Online Handel tätige Internetunternehmer eine interessante Möglichkeit dar, effektiv im Geschäftsleben zu lernen und Verhandlungsgeschick aufzubauen - zumal Mallorca ohnehin immer eine Reise wert ist. Buchbar ist ein Tagesworkshop oder auch ein Arrangement von zwei Tagen. Ausführliche Informationen über das Leistungspaket, die buchbaren Unterkunftsmöglichkeiten und die Messen an sich können auf https://expertise.rocks/messe eingesehen werden. (Ende) Aussender: ExpertiseRocks SL Ansprechpartner: Jan Arbter Tel.: +34 691 54 91 76 E-Mail: jan@expertise.rocks Website: www.expertise.rocks Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180426018

