Nürnberg/Amsterdam, 26. April 2018 - Erst vor kurzem hat der Geschäftsbereich ad pepper media über ein dynamisches Wachstum von 30 Prozent im abgelaufenen Geschäftsjahr berichtet. Laut aktuellen Zahlen für die ersten drei Monate des laufenden Geschäftsjahres 2018 konnte das Wachstumstempo mit einem Plus von 58 Prozent nun nochmals deutlich gesteigert werden. Die Geschäftsführer mit ihren Teams in Spanien und dem DACH-Raum erzielten dabei einen Quartalsumsatz von rund 2,5 Millionen Euro, was bereits einem Drittel des erreichten Umsatzes des gesamten Vorjahreszeitraumes entspricht. Der Geschäftsbereich ad pepper media trägt somit maßgeblich zur positiven Entwicklung der Unternehmensgruppe ad pepper media International N.V. bei. Neben Bestandskunden wie Telefonica, Orange, Vodafone, Direct Line und Anesvad, konnten darüber hinaus zahlreiche Neukunden, wie zum Beispiel der BAUR Versand und die Non-Profit-Organisation SOS-Kinderdörfer weltweit gewonnen werden. Zudem haben sich die in 2017 neu eingeführten Produkte weiter sehr positiv entwickelt, insbesondere das sogenannte "Performance-Display-Advertising" (PDA). Diese Produktinnovation wurde maßgeblich von Susanne Pilz vorangetrieben, die im vergangenen Jahr die Position des Managing Director der Region DACH übernommen hat. "Mit unserem Produkt PDA bieten wir unseren Kunden ein useroptimiertes Targeting im Display Bereich an. Damit wird Display-Werbung noch individueller", so Pilz. "Performance-Display-Advertising" kombiniert die Reichweitenstärke klassischer Display-Kampagnen mit der Beratungskompetenz von ad pepper media, die ihre langjährige Expertise im Bereich erfolgsbasierter Werbung voll zum Einsatz bringen kann. "Mit Produktinnovationen wie Performance-Display-Advertising unterstützen wir unsere Kunden nicht nur bei der Umsatzsteigerung und Neukundengewinnung, sondern verstehen uns als Full-Service Anbieter, der gemeinsam mit unseren Kunden neue Strategien erfolgreicher Online Marketing Maßnahmen erarbeitet", sagt Dr. Jens Körner, CEO der börsennotierten ad pepper media Gruppe. Über ad pepper media International N.V. Die ad pepper media International N.V. ist eine führende, international agierende Unternehmensgruppe für innovative Online-Marketing Lösungen. Die Gruppe vereint drei Geschäftsbereiche mit unterschiedlichen Spezialisierungen im Bereich Performance Advertising: Webgains (Affiliate Marketing), ad pepper media (Lead Generation/Audience Targeting) und ad agents (Full Service Agentur). 200 Mitarbeiter sind an weltweit 8 Standorten für die Gruppe tätig. Die Holdinggesellschaft wurde 1999 gegründet und vollzog ein Jahr später ihren Börsengang im Qualitätssegment "Prime Standard" der Frankfurter Börse. https://adpeppergroup.com/ Über ad pepper media (Geschäftsbereich) ad pepper media ist eines der führenden internationalen Performance Marketing Unternehmen, spezialisiert auf Lead Generierung und Zielgruppentargeting. Das Unternehmen vermarktet Internet-Werbung weltweit, interaktiv und zielgruppenorientiert. State-of-the-Art-Marketinglösungen unterstützen sowohl Werbetreibende als auch Agenturen bei ihren Produkt- und Werbestrategien. Als Full-Service-Anbieter für Werbetreibende und Websites bietet ad pepper media die komplette Bandbreite der Online Marketing Maßnahmen an: vom Kampagnenmanagement bis zum Reporting. Eigenentwicklungen ermöglichen besonders zielgerichtete regionale, nationale und internationale Kampagnen und den Einsatz effizienter Werbeformate der nächsten Generation. In 18 Jahren hat das Unternehmen über 30.000 Onlinekampagnen in mehr als 50 Ländern erfolgreich gesteuert. www.adpepper.com Pressekontakt Yvonne Rogers ad pepper media International N.V. +49 (0) 911 929057-0 pr@adpepper.com http://www.adpeppergroup.com

