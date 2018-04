Elektrischen Heizsystemen steht ein weiteres Marktwachstum bevor, und auch eher klassisch orientierte Heizungshersteller setzen nun auf eine Zukunft mit Strom. So hat Viessmann sein Engagement in diesem Segment deutlich ausgebaut und verkündete auf der diesjährigen Light + Building den Einstieg beim österreichischen Spezialisten Etherma. Ziel der Beteiligung an der Firma, die ihren Hauptsitz in Henndorf am Wallersee hat, ist die Ergänzung der Angebotspalette. So gehören nun nicht nur elektrische Fußbodenheizungen, sondern auch Infrarotwärmesysteme und Direktheizgeräte sowie die entsprechende Regelungstechnik zum Produktportfolio; in naher Zukunft auch Frostschutzheizungen und Rohrbegleitheizungen.

Direkt Heizen mit Ökostrom

Strom, aus erneuerbaren Quellen klimaschonend erzeugt, wird zu einem bedeutenden Energieträger im Wärmemarkt. Mit »Vitoplanar« erweitert Viessmann deshalb das Komplettangebot um elektrische Infrarotheizungen, Schnellheizer (Bild?1), Wandkonvektoren und Flächenheizungen. Damit erhalten Fachhandwerker alle Komponenten für die Wärmeversorgung von Gebäuden aus einer Hand: Effiziente Wärmeerzeuger für alle Energieträger, Brennstoffzellen-Heizgeräte für die gekoppelte Strom- und Wärmeerzeugung, Photovoltaikanlagen für alle Anwendungsfälle, Stromspeicher sowie die komplette Systemtechnik.

Stiebel Eltron hat sein komplettes Direktheizgeräte-Programm überarbeitet. »Mehr Komfort, mehr Funktionen und gleichzeitig Konformität mit der ErP-Richtlinie, die ab 1.1.2018 auch für diese Produkte gilt, waren ausschlaggebende Faktoren für die grundlegende Überarbeitung unseres Direktheizgeräte-Programms«, sagt Andreas Ruthe, zuständiger Produktmanager. ErP-Relevanz bedeutet in diesem Fall nicht, dass die Geräte ein Label bekommen und in A-, B- oder C-Klassen eingeteilt werden: »Die Richtlinie legt für jede Produktart einen Grenzwert fest, der nach verschiedenen Kriterien berechnet werden muss. Erreicht das Produkt den Grenzwert, darf es in Verkehr gebracht werden - ansonsten ist es ganz einfach nicht erlaubt, das Produkt ...

