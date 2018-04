Telgte (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Kurz vor dem Start der diesjährigen Fußball-WM steht Takko Fashion bereits am Elfmeterpunkt und ist startklar! Der Smart Discounter aus Telgte verlost Fußball-Trikotsätze für 4.500 Jugendmannschaften. Vom 27. April bis zum 27. Mai 2018 können sich Trainer von Nachwuchsspielern aus Deutschland bewerben und einen kompletten Satz der brandneuen Trikots für ihre Kicker gewinnen.



Die Takko Fashion Fußballtrikots gibt es in Blau, Gelb, Rot und Weiß. Ein Satz Trikots enthält 12 Spieler-Sets, jeweils bestehend aus Oberteil, Hose und Stutzen, in den Größen 140 und 146 sowie eine Torwartausstattung. "Wir wissen, dass Sportvereine immer auf der Suche nach Sponsoren für Trikots sind. Mit unserer Aktion möchten wir lokale Vereine unterstützen und den Kindern eine Freude bereiten", erklärt CSO Ulli Eickmann, der die Trikotaktion 2018 ins Leben gerufen hat.



Bewerben können sich die Trainer der Kicker unter www.takko.com/trikotaktion.



Über Takko Fashion



Takko Fashion ist mit knapp 1.900 Filialen in 17 Ländern einer der erfolgreichsten Fashion Discounter in Europa. Mit einem vielseitigen Sortiment an modischen Outfits zu einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis erfüllt Takko Fashion voll und ganz die Ansprüche der modernen Familie. Über den Onlineshop takko.com können Kunden rund um die Uhr die neuesten Trends von Takko Fashion shoppen.



OTS: Takko Fashion newsroom: http://www.presseportal.de/nr/62808 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_62808.rss2



Pressekontakt: Katharina Petermann Manager Public Relations T: +49 2504 923 564 M: +49 172 940 24 36 Email: presse@takko.de



Carolin Bartnick Team Leader Brand Communication T: +49 2504 923 369 M: +49 173 971 07 01 Email: brandcommunication@takko.de