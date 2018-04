Hamburg (ots) - In der aktuellen GALA (Heft 18/2018, ab heute im Handel) spricht Schauspieler Mario Adorf, 87, über sein Leben ohne offiziellen Ruhestand: "Solange ich arbeiten kann, arbeite ich auch. Ist doch besser, als nur zu Hause herumzusitzen. Ich bin keiner, der das Alter hochjubelt. Von Senioren-Heiterkeit mit Gymnastik halte ich nichts."



