Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 26.04.2018 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES WHITBREAD PRICE TARGET TO 4400 (3920) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 60 (55) PENCE - 'SELL' - BERENBERG RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 60 (55) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK CUTS LLOYDS PRICE TARGET TO 76 (78) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES PLAYTECH PRICE TARGET TO 1300 (1070) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESUMES HAMMERSON WITH 'BUY' - TARGET 600 PENCE - DEUTSCHE BANK RESUMES INTU PROPERTIES WITH 'HOLD' - TARGET 210 PENCE - EXANE BNP RAISES BUNZL TO 'OUTPERFORM' ('NEUTRAL') - TARGET 2350 (2150) PENCE - GOLDMAN RAISES FRESNILLO TARGET TO 1650 (1600) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST' - GOLDMAN RAISES NMC HEALTH PRICE TARGET TO 3670 (3340) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES ROTORK PRICE TARGET TO 320 (275) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES SOUTH32 PRICE TARGET TO 260 (230) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS POLYMETAL PRICE TARGET TO 895 (910) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 720 (710) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES WHITBREAD PRICE TARGET TO 4470 (4020) PENCE - 'NEUTRAL' - KEPLER CHEUVREUX RAISES WHITBREAD TO 'HOLD' ('REDUCE') - PT 4200 (3500) PENCE - MERRILL LYNCH RAISES DRAX GROUP TO 'BUY' ('NEUTRAL') - RBC CAPITAL RAISES BOOHOO PRICE TARGET TO 140 (125) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RPT/CFRA CUTS LLOYDS PRICE TARGET TO 77 (80) PENCE - 'BUY' - SOCGEN CUTS HAMMERSON PRICE TARGET TO 610 (640) PENCE - 'BUY'



