Berlin (ots) - Mädchen-Zukunftstag bei der CDU/CSU-Bundestagsfraktion



Am heutigen Donnerstag ist Girls' Day. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion beteiligt sich auch dieses Jahr wieder am Mädchen-Zukunftstag. Dazu erklärt Yvonne Magwas, Vorsitzende der Gruppe der Frauen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion:



"Wir freuen uns, dass die Mädchen heute am Girls' Day bei uns sind. Sie erhalten Informationen und Einblicke in die Arbeit der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Im Gespräch und im Austausch mit Abgeordneten können sie vieles über ihren Arbeitsalltag erfahren und Fragen stellen. Zudem bieten wir ihnen interessante Einblicke in Arbeitsbereiche hinter den Kulissen. Die Schülerinnen lernen die unterschiedlichen Tätigkeiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Bundestagsfraktion kennen.



Mit unserem Angebot wollen wir jungen Frauen zeigen, dass Politik keine reine Männerdomäne ist, dass Politik und Demokratie Spaß machen. Wir wollen einen Beitrag dazu leisten, Geschlechterstereotype bei der Berufswahl aufzubrechen.



Junge Menschen sind uns übrigens auch an anderen Tagen als Gäste zum Gespräch oder als Praktikantinnen und Praktikanten herzlich willkommen - nicht nur am Girls' Day.



Hintergrund: Beim Mädchen-Zukunftstag Girls' Day werden seit 2001 Schülerinnen an einem Tag Ende April in Betriebe und Institutionen eingeladen, um dort Berufsbilder vor allem in bislang männerdominierten Berufen kennenzulernen. Auch viele politische Institutionen beteiligen sich mit Programmen am Girls' Day.



