Die konjunkturelle Belebung macht sich auf dem Schweizer

Arbeitsmarkt bemerkbar. Dank einer guten Auftragslage und einem

stabilen Konsum stellen Unternehmen aller Branchen neue Mitarbeitende

ein. Dies macht sich im ersten Quartal bei den privaten

Personaldienstleistern in einer anziehenden Auftragslage bemerkbar.

Um 15,3 Prozent stieg die Zahl der geleisteten Einsatzstunden im

Vergleich zum Vorjahr - die Währung, in der die Temporärbranche

rechnet. Damit ist das Branchenwachstum in der Geschichte des Swiss

Staffingindex erstmals zweistellig.



Personaldienstleister unterstützen Wirtschaft bei der Rekrutierung



Der Aufschwung in der Temporärbranche wird durch eine zunehmende

Nachfrage aus der Industrie getragen. Die weltweit anziehende

Konjunktur sorgt für eine wachsende Nachfrage nach Investitionsgütern

wie Maschinen und Produktionsanlagen. Der schwächelnde Franken macht

die Schweizer MEM-Unternehmen wettbewerbsfähiger. Zur Bewältigung der

zusätzlichen Aufträge müssen häufig rasch Arbeitskräfte rekrutiert

werden. Die circa 5'000 Personalberatenden, die schweizweit für

Temporärunternehmen arbeiten, sind eine bedeutende, personelle

Ressource, um Arbeitnehmende und Arbeitgeber zusammenzubringen und

einen Beitrag zur Ausschöpfung des Inländerpotenzials zu leisten.



Personaldienstleistung: Spiegel des Arbeitsmarkts



Der Wachstumspfad der Temporärbranche zeigt, wie eng das Geschäft

der Personaldienstleister mit der Konjunktur verknüpft ist. Da die

Personaldienstleister bei Neueinstellungen an vorderster Front

mitwirken, spiegeln sich allgemeine Arbeitsmarktentwicklungen um ein

Vielfaches im Geschäftsgang der Personalverleiher wieder. Aufgrund

des starken Konkurrenzdrucks am Markt schlägt sich der aktuelle

Aufschwung nicht in steigenden Gewinnmargen nieder. Eine neue Studie

von swissstaffing zeigt: Zwei Drittel der Personaldienstleister

beurteilen die aktuelle Wettbewerbsintensität als stark oder sehr

stark.



