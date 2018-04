Das heute Früh vor Handelsbeginn abgelieferte Zahlenwerk der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008) war noch grauer und schwächer, als man es hätte befürchten können. Umsatz gesunken, Gewinn gesunken, Kosten gestiegen. Kein Wunder, dass die Aktie den Tag ganz oben begann … ganz oben in der Liste der DAX-Verlierer. Doch dann folgten die Statements bezüglich des weiteren Vorgehens. Der neue Chef Blessing will nicht nur konsequent durchgreifen, er will es sofort tun. Fokussierung auf das eigentliche "Heimat-Geschäft" Deutschland bzw. Europa, Reduzierung bzw. Streichung nicht hinreichend profitabler Bereiche, Abbau dadurch überzähliger Arbeitsplätze. Das klingt nach Entschlossenheit und Dynamik, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...