Darauf haben die Marktteilnehmer gewartet: Darauf, dass der Halbleiterindustrie-Zulieferer Aixtron (ISIN: DE000A0WMPJ6) heute Früh nicht nur das Ergebnis des ersten Quartals auf den Tisch packt, sondern auch die zuvor vage 2018er-Perspektive konkretisiert. Und eigentlich hätte man mit dem, was da geliefert wurde, zufrieden sein müssen. Eigentlich. Denn die Aktie hatte kurz nach Handelsbeginn zeitweise gut 10,5 Prozent zugelegt, notiert gegen 10:30 Uhr aber "nur" noch etwa 5,5 Prozent im Plus. Da nehmen also einige in die Rallye hinein Gewinne mit. Tut man das, wenn man davon ausgeht, dass diese gerade veröffentlichten Zahlen den Weg für die Aktie nach oben freigeben? Eher nicht. Gibt es somit Haare in der Suppe des Zahlenwerks?

Der Umsatz des ersten Quartals lag mit 62,4 Millionen Euro über Vorjahr (53,6) und der durchschnittlichen Analystenprognose (60,2). Im Gegensatz zum ersten Quartal 2017, als ein Nettoverlust von 13,5 Millionen auflief, gelang ein Gewinn von 12,3 Millionen. Das ist gut. Aber wichtiger ist der Blick voraus. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...