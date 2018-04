Ford-Chef Jim Hackett will noch stärker auf die Kostenbremse treten, um die Rendite für Anleger zu maximieren. Im ersten Quartal legte der Gewinn bereits deutlich zu. Das kommt an der Börse gut an.

Beim zweitgrößten US-Autobauer Ford zeigt der Sparkurs Wirkung - der Gewinn stieg zu Jahresbeginn kräftig. Der Konzern kündigte dennoch weitere massive Kostensenkungen an. Bis 2022 sollen 25,5 Milliarden Dollar eingespart werden, wie Ford am Mittwoch nach US-Börsenschluss mitteilte. Damit werden die Anstrengungen radikal forciert - im Herbst waren noch 14 Milliarden Dollar als Ziel ausgegeben worden. Zudem soll die Produktpalette ausgemistet werden.

Ford-Chef Jim Hackett versprach Investoren, entschlossen Maßnahmen zu ergreifen, um die Profitabilität zu steigern und die Rendite zu maximieren. Geschäftsbereiche mit unterdurchschnittlicher Leistung, ...

