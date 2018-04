Deutschland ist bei der Belastung von Steuern- und Abgaben Vize-Weltmeister. Nur in Belgien müssten Arbeitnehmer mehr von ihrem Gehalt an den Fiskus abführen.

Bald ist wieder Fußball-Weltmeisterschaft. Einen eher zweifelhaften Titel hat sich Deutschland schon zwei Monate vor Beginn des Turniers in Russland sichern können: Die Deutschen sind Vize-Zahlweltmeister. In fast keinem anderen Industrieland ist die Belastung durch Steuern und Abgaben höher als hierzulande. Das geht aus der Studie "Taxing Wages" der Industrieländerorganisation OECD hervor.

Ein kinderloser, alleinstehender deutscher Arbeitnehmer muss hierzulande demnach 39,9 Prozent seines Gehalts an den Staat abführen. Nur in Belgien ist die Belastung mit 40,5 Prozent höher. Gemeinsam mit dem westlichen Nachbarn und Dänemark ist die Bundesrepublik damit eines von nur drei Ländern, in denen die Belastung 35 Prozent übersteigt. Der OECD-Schnitt liegt mit 25,5 Prozent deutlich niedriger. Das Ranking berücksichtigt auch Steuerfreibeträge, etwa für Kinder.

Etwas besser schneidet Deutschland bei der Steuer- und Abgabenlast von Familien ab. Ein verheiratetes Paar mit zwei Kindern, bei dem ein Ehepartner arbeitet, muss 21,7 Prozent seines Gehalts an den Staat abgeben. Damit liegt Deutschland nur leicht über dem OECD-Schnitt, aber immer noch im oberen Mittelfeld.

Der Grund für den großen Unterschied gegenüber Singles: In Deutschland mindern das Ehegattensplitting sowie Steuerfreibeträge für Kinder die Steuerlast deutlich ab. Für FDP-Chef Christian Lindner ist die Grenze der Belastbarkeit ...

