Hübsch wie Mama! Ab jetzt gehen wir im Partnerlook. Das Münchner Lifestyle-Label Stella Marina Beach hat in diesem Jahr vier verschiedene Tunikamodelle für den Partnerlook für Mütter und Töchter entworfen. Die Tunikakleider gibt es für die Mütter in den Größen XS bis XL und für die Kleinen von 1-2 Jahren bis 12 Jahren. Alle Tunikakleider sind aus 100% Baumwolle. Preise: 65-95 Euro für die Mama, 46-50 Euro für Kinder.



Die aktuelle Kollektion von Stella Marina Beach beinhaltet viele frohe Farben und Designs. Diese kombiniert mit hohen Tragekomfort machen Tuniken schnell zum neuen Liebling im Kleiderschank - zur Freude von Mutter und Tochter. Mit nur einem Kleidungsstück perfekt angezogen.



Stella Marina Beach ist eine Designfirma aus München, die auf Tunikas für Frauen und Kinder spezialisiert ist. Alle Tuniken werden in kleiner Stückzahl gefertigt und sind exklusiv im Onlineshop oder bei ausgesuchten Kollektions-Verkäufen erhältlich. "Wir verfolgen dadurch die Strategie beste Qualität für beste Preise anbieten zu können", so die Designerin Stephanie Malgara (45).



Zum Stöbern einfach auf www.stellamarinabeach.de gehen oder am 2. und 3. Mai 2018 zur Frühlings-Ausstellung im Priscohaus am Prinzregentenplatz in München vorbeischauen.



Stella Marina Beach wurde 2014 von Stephanie Malgara gegründet. Die Designerin lebt in München und hat drei Töchter.



