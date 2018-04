Aachen / Düsseldorf / Frankfurt (ots) -



- Ericssons Engagement beim Girls'Day geht bereits in das 14. Jahr



- Erstmalig finden die speziellen Veranstaltungen für technikinteressierte Mädchen gleichzeitig an Ericsson-Standorten in Aachen, Düsseldorf und Frankfurt am Main statt



- Start des globalen Ericsson-Innovationswettbewerbs "Girls Who Innovate 2018" für Mädchen im Alter von 9 bis 18 Jahren



Zum 14. Mal findet heute der Girls'Day bei Ericsson statt. Erstmalig finden die speziellen Veranstaltungen für technikinteressierte Mädchen gleichzeitig an Ericsson-Standorten in Aachen, Düsseldorf und Frankfurt am Main statt. Rund 50 Mädchen haben sich angemeldet, um Wissenswertes über die Technologieentwicklung bei Ericsson und über die Ausbildungsmöglichkeiten des Unternehmens in diesem Bereich zu erfahren. Darüber hinaus startet Ericsson heute die 2018er-Auflage des globalen Innovationswettbewerbs "Girls Who Innovate" für Mädchen im Alter von 9 bis 18 Jahren.



Technik und IT als Männerdomäne? Nicht wenn es nach dem schwedischen Informations- und Kommunikationstechnologieunternehmen Ericsson geht. Auch in diesem Jahr steht daher die Förderung von Mädchen in technischen Berufen im Fokus des Girls'Day. "Wir freuen uns in diesem Jahr, zusätzlich zu den beiden Veranstaltungen in Aachen und Frankfurt am Main, erstmalig auch einen Girls'Day in Düsseldorf, unserem deutschen Hauptsitz, anbieten zu können", betont Stefan Koetz, Vorsitzender der Geschäftsführung der Ericsson GmbH. "Alle drei Veranstaltungen waren in kürzester Zeit ausgebucht. Wir werten das als positives Zeichen, sind uns aber auch bewusst, dass es beim Thema 'Förderung von Frauen in technologischen Berufen' noch eine ganze Menge zu tun gibt." Die Ericsson-Veranstaltungen in Aachen, Düsseldorf und Frankfurt am Main veranschaulichen den Mädchen im Alter von 14 bis 16 Jahren berufliche Möglichkeiten rund um das Thema Technologieentwicklung. Unter anderem wird das durch junge Kolleginnen entwickelte Projekt CoCo (Connected Travel Companion) vorgestellt. Bei diesem Projekt handelt es sich um einen digitalen Reisebegleiter, der allein reisende Kinder bei ihren Reisen begleitet, die Eltern fortlaufend über den aktuellen Aufenthaltsort der Kinder informiert, und insbesondere die sichere Übergabe an vorab registrierte Begleitpersonen technisch ermöglicht. Zudem können die Kinder durch das Abspielen von Filmen, Liedern & Hörbüchern unterhalten werden.



Darüber hinaus dürfen die jungen Besucherinnen am Standort Frankfurt am Main einen exklusiven Blick in den 400 Terabyte Datenvolumen verarbeitenden Serverraum werfen. In Aachen und Düsseldorf steht die Vorstellung des Ausbildungsberufes Mathematisch-technische Softwareentwicklerin (MATSE) auf dem Programm. Zudem bekommen die jungen Teilnehmerinnen in Aachen eine Führung durch das Ericsson Eurolab, das Ericsson Forschungs- und Entwicklungslabor in Deutschland. In der Zukunftswerkstatt von Ericsson wird unter anderem die Netzwerktechnik 5G entwickelt und deren Nutzungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel das autonome Fahren oder Industrie4.0-Anwendungen, erprobt.



Ericsson startete kürzlich auch eine neue Runde des Innovationswettbewerbs für Mädchen: "Girls Who Innovate". Mädchen im Alter von 9 bis 18 Jahren können teilnehmen und mit ihrer Idee die Frage "Wie werden wir in Zukunft lernen?" beantworten. Weitere Informationen zum Wettbewerb unter: https://www.ericsson.com/en/events/eia-2018/girls-who-innovate-2018



Als Teil seiner gesellschaftlichen Verantwortung setzt sich Ericsson aktiv für die Förderung von Diversität und Chancengleichheit ein. Ericsson verfolgt das Ziel, bis zum Jahr 2020 global 30 Prozent weibliche Mitarbeiterinnen zu beschäftigen.



Über den Girls'Day



Am Girls'Day öffnen Unternehmen, Betriebe und Hochschulen in ganz Deutschland ihre Türen für Schülerinnen ab der fünften Klasse. Die Mädchen lernen dort Ausbildungsberufe und Studiengänge in IT, Handwerk, Naturwissenschaften und Technik kennen, in denen Frauen bisher eher selten vertreten sind. Oder sie begegnen weiblichen Vorbildern in Führungspositionen aus Wirtschaft und Politik. Weitere Informationen unter: https://www.girls-day.de/



Über Ericsson



Ericsson ist Weltmarktführer auf dem Gebiet der Kommunikationstechnologie und -dienstleistungen mit Firmenzentrale in Stockholm, Schweden. 40 Prozent des weltweiten Mobilfunkverkehrs werden über Netztechnik von Ericsson abgewickelt. Mit innovativen Lösungen und Dienstleistungen arbeitet Ericsson an der Vision einer vernetzten Zukunft, in der jeder Einzelne und jede Branche sein / ihr volles Potenzial ausschöpfen kann.



Das 1876 gegründete Unternehmen beschäftigt weltweit rund 101.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und arbeitet mit Kunden in 180 Ländern zusammen. 2017 erwirtschaftete Ericsson einen Umsatz von 20,9 Milliarden Euro (201,3 Milliarden SEK). Ericsson ist an der NASDAQ OMX in Stockholm und der NASDAQ in New York gelistet.



In Deutschland beschäftigt Ericsson rund 1.800 Mitarbeiter an 11 Standorten - darunter rund 950 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich Forschung und Entwicklung (F&E). Der Hauptsitz ist Düsseldorf.



