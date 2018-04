Ecommerce Alliance AG veräußert Beteiligungen an Getinternet und Orbitcom DGAP-News: Ecommerce Alliance AG / Schlagwort(e): Sonstiges Ecommerce Alliance AG veräußert Beteiligungen an Getinternet und Orbitcom 26.04.2018 / 11:37 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Ecommerce Alliance AG veräußert Beteiligungen an Getinternet und Orbitcom München, 26. April 2018 - Die Ecommerce Alliance AG (ECA, ISIN DE000A12UK08) verkauft mittelbar ihre Minderheits-Beteiligungen an den Satelliten-Internet-Dienstleistern Getinternet GmbH und Orbitcom GmbH. Die Transaktion erfolgt im Zuge der Veräußerung der SAT Internet Services GmbH an den führenden britischen Anbieter von alternativen schnellen Breitbanddiensten, Satellite Solutions Worldwide Group plc. Die SAT Internet Services hat vor dieser Transaktion die Getinternet und die Orbitcom erworben. Das Unternehmen SAT Internet Services ist ein etablierter Anbieter von Satelliten-Breitbandzugängen in Deutschland, Österreich und Portugal. "Diese Transaktion bestärkt uns in unserem Ziel von zwei bis drei profitablen Exits für das laufende Geschäftsjahr. Der Deal zeigt zudem, dass wir in unserem Wandel zu einem führenden Manager von Beteiligungen an digitalen Unternehmen ein gesuchter Partner für strategische Investoren sind, wenn es darum geht, ihre operativen Tätigkeiten zielgerichtet zu erweitern", sagt Daniel Wild. Über die Ecommerce Alliance AG: Die Ecommerce Alliance AG (ECA) (ISIN: DE000A12UK08) ist eine operative Beteiligungsgesellschaft, deren Aktien im Mittelstandssegment m:access der Börse München und im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse notieren. Als schlanker, transparenter und erfahrener Investor widmet sich die Gesellschaft der Zukunftsbranche, in der sie über langjähriges Know-how und ein ausgezeichnetes Netzwerk verfügt, dem Digitalgeschäft. Aktuell hält die Ecommerce Alliance AG mehr als dreißig Unternehmensbeteiligungen in drei Segmenten: Meta-Plattformen, SaaS, Digital Media sowie Value-Added-Ecommerce und Digital Business Services. Die ECA ermöglicht so ihren Aktionären über die Börse den einfachen Zugang zu einem diversifizierten Portfolio von digitalen Assets. Kontakt: Ecommerce Alliance AG Justine Wonneberger Vorstand Bavariaring 17 80336 München phone: +49 89 2314141 00 fax: +49 89 2314141 11 e-mail: wonneberger@ecommerce-alliance.de www.ecommerce-alliance.de CROSSALLIANCE communication GmbH Susan Hoffmeister Investor Relations Freihamer Straße 2 82166 Gräfelfing/München phone: +49 89 898 27 227 e-mail: sh@crossalliance.de 26.04.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Ecommerce Alliance AG Bavariaring 17 80336 München Deutschland Telefon: +49 89 231 41 41 00 Fax: +49 89 231 41 41 11 E-Mail: wonneberger@ecommerce-alliance.de Internet: www.ecommerce-alliance.com ISIN: DE000A12UK08 WKN: A12UK0 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 679605 26.04.2018

