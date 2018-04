Die lang andauernde Phase des starken Stellenwachstums in Deutschland geht offenbar zu Ende. Die Nachfrage von Unternehmen nach Arbeitskräften stagniere inzwischen auf hohem Niveau, berichtete die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Donnerstag bei der Veröffentlichung ihres Stellenindex BA-X für April. Seinen historischen Höchststand hatte das Stellenangebot im Dezember 2017 erreicht.

Im April hatte der aus den monatlichen Stellenmeldungen ermittelte Indikator bei 251 Punkten gelegen - und damit in etwa auf dem Niveau der vorangegangenen drei Monate. Die absolute Zahl der freien Stellen will die Bundesagentur erst mit den April-Arbeitslosenzahlen an diesem Mittwoch veröffentlichen. Der Indikator zeigt die Entwicklung des Arbeitsmarktes seit 2004 an, damals lag der Wert bei 100.

Trotz der "Abflachung" sei die Kräftenachfrage weiterhin hoch, versicherte die Bundesagentur. Besonders stark zugelegt habe das Stellenangebot in der Informations- und Kommunikationsbranche mit einem Plus von 26 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, gefolgt von der Industrie (plus 24 Prozent) sowie Verkehrs- und Logistikunternehmen (plus 19 Prozent). Viele freie Stellen gebe es weiterhin in Zeitarbeitsunternehmen./kts/DP/jha

