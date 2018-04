Die Aufwärtsbewegung bei Brent C.O. in den vergangenen Monaten ist mit "fulminant" wohl nur unzureichend beschrieben. Ein Ende scheint nicht in Sicht zu sein, stattdessen könnte es sogar noch einen weiteren Aufwärtsschub geben. Der Ölmarkt blendet in diesen Tagen die fundamentalen Aspekte ein wenig aus und ignoriert weitgehend preisbelastende Nachrichten. Derzeit wird offenkundig verstärkt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...