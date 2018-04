4G ist für viele Mobilfunknutzer bereits der Standard. Jetzt soll der nächste Schritt folgen. Mit 2G konnte man mobil telefonieren, mit 3G begann die mobile Datennutzung komfortabel zu werden, mit 4G oder LTE können Smartphone und Handys auf der Breitbandstraße namens Datenautobahn unterwegs sein. Ab 2020 soll 5G als neuer Standard kommen und sich dabei grundlegend von den vorherigen Standards unterscheiden. Deshalb sprechen nicht wenige Experten nicht nur von einer Evolution, sondern bereits von einer Revolution. Denn durch 5G soll das Internet der Dinge erst möglich werden, die Vernetzung von Gegenständen mit dem Internet, so dass diese kommunizieren und dadurch ihre zugewiesenen Aufgaben selbstständig erledigen können. Dabei geht es nicht nur um den leeren Kühlschrank, der selbstständig Bestellungen aufgibt. Die Dimension ist weitaus größer: Selbstfahrende Autos könnten in einem Bruchteil einer Sekunde auf eine Gefahr hingewiesen werden und regieren.

Alles auf 5G

Jetzt kommen wir zu Nokia. Wer heute auf rote Zahlen schaut, der hat keine Freude am Wert. Wer aber wie die Finnen auf die Technologie der Zukunft setzt, könnte einen günstigen Einstiegszeitpunkt erkennen. Nokia stellte sich in den letzten Jahren komplett neu auf, wandelte sich nach einer Krise von einem der größten Handyhersteller zum Netzwerk-Ausrüster. Für Nokia soll der 5G-Standard nun der große Wurf sein. Präsident und CEO Rajeev Suri verdeutliche auf dem Mobile World Congress in Barcelona, dass Nokia alle für 5G benötigten Komponenten wie Basis, Router, Server und Controller ...

Den vollständigen Artikel lesen ...