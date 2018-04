Liebe Trader,

Übergeordnet verfolgte die Deutsche Bank Aktie seit Mitte März diesen Jahres einen Abwärtstrend. Als letzten Dienstag bekannt wurde, dass das Unternehmen Einschnitte im Investmentbereich vornehmen werde, konnte das Wertpapier einen erheblichen Kursanstieg erzielen. Genug Kraft wurde aber dennoch nicht gesammelt und es bleibt wahrscheinlich nur eine kurzfristige Erholungsbewegung. Denn heute wurden die Quartalszahlen vorgelegt und die fallen mager aus. Keine der Kennzahlen konnte die Vorjahreswerte und Erwartungen übertreffen - im Gegenteil, Sie liegen deutlich zurück. Der Nettogewinn beträgt grade mal 120 Mio. Euro im Vergleich zu 575 Mio. Euro im Vorjahr - nicht einmal die Erwartungen auf zumindest 330. Mio. Euro wurden erreicht.

Short-Chance:

Diese klar sprechenden Zahlen könnten in naher Zukunft neue Impulse zur Unterseite hervorrufen und somit die seit Mitte März herrschende Erholungsbewegung beenden. Tritt dieser Fall herein, wäre zunächst ein Test an der Unterstützung bei 11,00 Euro anzunehmen. Darunter hinweg wären sogar weitere Verluste des Wertpapiers bis auf 10,00 Euro möglich! Das Gegenszenario würde, bei überschreiten des Widerstandsbereichs um 12,35 Euro eintreten und somit das Chartbild deutlich verbessern. Sollte es der Deutschen Bank Aktie dies gelingen, dann wären weitere Gewinne bis auf 13,64 Euro nicht unrealistisch!

Einstieg per Market-Sell-Order: 12,05 Euro

Kursziel: 11,00 / 10,00 Euro

Stop: 12,35 Euro

Risikogröße pro CFD: 0,3 Euro

Zeithorizont: 1 - 2 Monate

Wochenchart:

Tageschart:

Deutsche Bank AG; Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 24,06 Euro; 10:30 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

