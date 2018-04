Q-SOFT Verwaltungs AG: Geschäftszahlen nach dem ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2017/2018 DGAP-News: Q-SOFT Verwaltungs AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis Q-SOFT Verwaltungs AG: Geschäftszahlen nach dem ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2017/2018 26.04.2018 / 12:02 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Corporate News der Q-Soft Verwaltungs AG vom 26. April 2018 Geschäftszahlen nach dem ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2017/2018 Die untestierten Geschäftszahlen der Q-Soft Verwaltungs AG (HGB) für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2017 / 2018 werden von der Gesellschaft wie folgt ausgewiesen: Ergebnis nach Steuern: - TEUR 56 (Vorjahresperiode -TEUR 80) Bilanzsumme: TEUR 4.932 (30.09.2017: TEUR 5.098) Eigenkapitalquote: 33,1 % (30.09.2017: 35,2 %) Wie schon im vergangenen Geschäftsjahr fließen der Q-Soft Verwaltungs AG wesentliche Beteiligungserträge in Form Dividenden erst ab dem zweiten Halbjahr eines Geschäftsjahres zu, da die Dividendensaison üblicherweise erst im zweiten Kalenderquartal beginnt. Die Gesellschaft erwartet daher im laufenden Geschäftsjahr noch Dividendenerträge in Höhe von ca. TEUR 300. Im ersten Halbjahr sind zur Finanzierung des Assetportfolios leicht verminderte Zinsaufwendungen in Höhe von TEUR 60 (Vorjahresperiode TEUR 68) entstanden. Die betrieblichen Aufwendungen beliefen sich unverändert auf niedrige TEUR 19 (Vorjahresperiode TEUR 19), hinzu addieren sich noch geringfügige Kursverluste aus Wertpapiergeschäften in Höhe von TEUR 6 (Vorjahresperiode 0). Insgesamt weist die Q-Soft Verwaltungs AG daher so wie auch schon in den Vorjahren für das erste Halbjahr eines laufenden Geschäftsjahres einen Verlust und zwar in Höhe von TEUR 56 (Vorjahresperiode - TEUR 80) aus. Aufgrund der bereits erwähnten im weiteren Verlauf des laufenden Geschäftsjahres noch zufließenden Dividendenerträge, die aufgrund der angekündigten Dividendenerhöhung der RCM Beteiligungs AG über dem Vorjahresniveau liegen werden, erwartet die Q-Soft Verwaltungs AG insgesamt wieder ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2017/2018. Gechingen, 26. April 2018 Q-Soft Verwaltungs AG Der Vorstand Kontakt: Q-Soft Verwaltungs AG Bergwaldstr. 34 75391 Gechingen Telefon 07031 4690960 Telefax 07056 965218 www. qsoft-ag.de, info@q-soft-ag.de HRB-Nr. 729914 AG Stuttgart Vorstand: Martin Schmitt Aufsichtsratsvorsitzender: Reinhard Voss 26.04.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Q-SOFT Verwaltungs AG Bergwaldstraße 34 75391 Gechingen Deutschland Telefon: 07031-4690960 Fax: 07031-4690966 E-Mail: info@qsoft-ag.de Internet: www.qsoft-ag.de ISIN: DE000A14KB33 WKN: A14KB3 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service 679673 26.04.2018

