Seit Gründung im Jahr 1958 hat die Schütz GmbH & Co. KGaA eine beeindruckende Entwicklung genommen. Die Dynamik des Konzerns hält bis heute an und ist nach wie vor maßgeblich von konstanter Innovationskraft und stetiger Expansion geprägt. Mit dem Stammsitz in Selters/Westerwald verfügt der Global Player heute über weltweit 50 Produktions- und Servicestandorte. Die internationale Unternehmensgruppe beschäftigt derzeit mehr als 5.000 Mitarbeiter und erwirtschaftete 2017 einen Umsatz von rund 1,7 Milliarden Euro.

Für den größten - und zugleich bedeutendsten - Anteil steht das Geschäftsfeld Packaging Systems, das weltweit Verpackungssysteme wie IBCs oder Fässer aus Kunststoff und Stahl für unterschiedliche industrielle Anwendungen und Branchen produziert. In den drei anderen Geschäftsfeldern Energy Systems, Industrial Services und Composites entwickelt und fertigt Schütz weitere innovative Produkte: moderne Haustechnik wie Fußbodenheizungen und Heizöltanks, Vorprodukte aus Stahl, den Leichtbauwerkstoff Cormaster - vornehmlich für die Flugzeugindustrie - sowie Rotorblätter für Windkraftanlagen. Darüber hinaus konzipiert Schütz den Großteil der für die Produktion benötigten Werkzeuge, Maschinen und Anlagen in Eigenregie. Dieses Know-how umfasst auch einen eigenen Modell- und Formenbau für verschiedenste Anwendungen in der Luftfahrt- und Windkraftindustrie.

Eine Verpackung revolutioniert den Markt

1975 entwickelte Schütz ein besonders innovatives Produkt: einen Kunststofftank, montiert auf einer Palette und rundum geschützt, früher durch einen Stahlmantel, heute durch eine Gitterkonstruktion. Dieser Container war leicht zu transportieren und zu stapeln. Der IBC als neue Generation von Verpackungen revolutionierte den Markt. Waren es bislang große Behälter mit einem Volumen von rund 20.000 Litern oder kleinere Verpackungseinheiten wie 200-Liter-Fässer, mit denen Flüssigkeiten transportiert oder gelagert wurden, gab es mit den Schütz-IBCs nun eine neue praktische Größe von 1.000 Litern. Die Behälter benötigten jedoch nur den Raum einer gängigen Palette. Ein zusätzlicher Kostenvorteil, der über die gesamte Supply Chain hinweg bis zu 50 Prozent betragen kann. Diese ökonomische Effizienz überzeugte auf der ganzen Linie, sodass sich Schütz in der Konsequenz rasch neue Märkte erschloss. Der Ecobulk wurde weltweit zum meistverwendeten IBC-System. Dafür ausschlaggebend: sein modularer Aufbau. Je nach Füllgut und Anforderung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...