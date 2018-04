Wuppertal (ots) -



Die HIGH END bietet den Pressevertretern und dem interessierten

Publikum auch in diesem Jahr neben einem bunten Mix aus zahlreichen

Events und vielen Musikdemonstrationen wieder viele Attraktionen und

Besonderheiten.



Hier sind einige HIGHLIGHTS zusammengefasst:



Pressekonferenz und Autogrammstunde mit Kari Bremnes



Die norwegische Komponistin und Sängerin Kari Bremnes ist

prominenter Ehrengast und Markenbotschafterin der HIGH END 2018.



Offizielle Pressekonferenz zur HIGH END 2018 (nur für

akkreditierte Journalisten)



10.Mai - Beginn 11.00 Uhr

Raum K4 im EG (gegenüber von Halle 4)



SONDERTHEMA

Hochwertige Musikwiedergabe aus der Sicht von Musikern

Besondere Gäste

Kari Bremnes (Norwegische Komponistin und Sängerin)

Bengt Hanssen (Musiker und Manager von Kari Bremnes)



Autogrammstunde mit Kari Bremnes

11. Mai 2018 - 12.00 Uhr

Foyer vor Halle 3



Kari Bremnes gibt eine Autogrammstunde. Die Besucher haben dann

die Möglichkeit, ihre neue Platte "Det vi Har" handsigniert zu

erwerben.



Ehrenpreis für Till Brönner



11. Mai 2018 von 14:00 bis 15:30 Uhr

Raum: K1B im EG, gegenüber Halle 1



Zur HIGH END 2018 präsentiert die HIGH END SOCIETY gemeinsam mit

dem "Preis der deutschen Schallplattenkritik (PdSK)" das "Quartett

der Kritiker". In diesem Jahr wird der Ehrenpreis an den Musiker und

internationalen Star Till Brönner vergeben.



Nach der Präsentation haben die Besucher die Möglichkeit

handsignierte Tonträger von Till Brönner zu erwerben.



Hörbar - Kopfhörer im Vergleich

Foyer vor Halle 4



Die Besucher haben wieder die Möglichkeit diverse Kopfhörer in

verschiedenen Preisklassen miteinander direkt zu vergleichen. Bei der

Musikauswahl werden identische, nicht datenreduzierte oder

komprimierte Musikstücke unterschiedlicher Genres ausgewählt, damit

der Hörer direkte Vergleichsmöglichkeiten hat. Diese werden über

Tablet-Computer angesteuert, die leicht und intuitiv bedienbar sind.



Vorträge der HIGH END SOCIETY auf der

Technologiebühne / HIGH END KOLLEG

Raum K2A im EG (gegenüber von Halle 1)



Das vielseitige Vortragsprogramm auf der sogenannten

Technologiebühne im Rahmen des HIGH END KOLLEG lädt zum Lernen und

Nachmachen ein. Eine ganze Reihe von Themen bieten beispielsweise

Einblicke in "Raumakustik und die Einrichtung eines Hörraums",

"Musikserver & Streaming in der Praxis" oder auch "Die Rückkehr der

analogen Tonträgerformate im digitalen Zeitalter".



Die bereits bekannten "Überschriften" im Vortragsprogramm

versprechen spannende Inhalte und wertvolle Tipps für alle

Messebesucher. Eine Übersicht der Themen ist auf unserer

Internetseite unter www.HIGHEND2018.de veröffentlicht.



Die App zur HIGH END 2018



Die App zur HIGH END 2018 kann kostenlos im Google Store oder im

Apple App Store geladen und auch aktualisiert werden. Mit der HIGH

END App haben die Besucher alle wichtigen Informationen rund um die

Messe auf Ihrem Smartphone.



Messe: HIGH END® 2018

DIE INTERNATIONALE HIFI-MESSE

10. Mai - 13. Mai 2018

Donnerstag, 10. Mai nur für Fachbesucher

MOC München - Lilienthalallee 40

80939 München-Freimann





Kontakt:

Dipl.-Ök. Renate Paxa

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der HIGH END SOCIETY

Tel. +49 (202) 70 20 22

E-Mail: Renate.Paxa@HighEndSociety.de