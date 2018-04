Die Aktien von Volkwagen (VW) gehen PS-stark in den Donnerstag und gewinnen in der ersten Handelsstunde drei Prozent an Wert. Die Korrektur der vergangenen Tage kam damit zum Stoppen. Mehr noch: Eine wichtige Unterstützungslinie hat gehalten und Käufer auf den Plan gerufen. Die Zeit für einen neuerlichen Spurt nach oben erscheint reif.

