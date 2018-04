Die Investmentbank Equinet hat das Kursziel für Puma SE von 475 auf 492 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Mark Josefson rechnet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit einer Aufstockung der Jahresziele mit dem Zwischenbericht für das zweite Quartal. Puma bleibt sein Branchenfavorit. Negativ wäre allerdings eine Ausweitung des Handelskonflikts zwischen China und den USA auf Sportartikel, da Puma knapp ein drittel seiner Produkte im Reich der Mitte herstelle und fast ein Fünftel der Umsätze in den USA erziele./ag/la Datum der Analyse: 26.04.2018

ISIN: DE0006969603