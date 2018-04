Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Linde auf "Overweight" mit einem Kursziel von 176 Euro belassen. Das Marktumfeld für Industriegase verbessere sich immer mehr, schrieb Analyst Sebastian Satz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dadurch wachse das Kerngeschäft stark - Volumen und Preise zögen im gleichen Maße an. Das Gesundheitsgeschäft bleibe hingegen ein Problem, wobei die Margen bei Lincare nunmehr auch an ihrem Tiefpunkt angelangt sein dürften./kro/zb Datum der Analyse: 26.04.2018

