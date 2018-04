Berlin (ots) - Zu den heute veröffentlichten Zahlen des Statistischen Bundesamts erklärte der Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe:



"Die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen liegt in den ersten zwei Monaten des Jahres mit 1,6 % weiter im Plus. Aufgrund des deutlichen Rückgangs des Zuzugs von Menschen nach Deutschland werden weniger Plätze in Wohnheimen benötigt, so dass hier ein deutlicher Rückgang der Bauanträge und damit der Genehmigungen zu verzeichnen ist. Um allerdings die von der Bundesregierung als Zielgröße ausgegebenen 1,5 Mio. Wohnungen in dieser Legislaturperiode zu kommen, brauchen wir deutlich mehr Baugenehmigungen. Hier zeigt sich einmal mehr, dass die Mensch abwarten, ob und wenn ja welche Fördermaßnahmen ergriffen. Die Bundesregierung ist aufgefordert, ihr Wohnungsbaupaket schnellst möglich auf den Weg zu bringen."



