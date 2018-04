Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für STMicroelectronics von 24 auf 25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das schwache Smartphone-Geschäft habe die Anleger zuletzt verunsichert - allerdings sei der Chiphersteller breit aufgestellt und die Nachfrage in den verschiedenen Endmärkten nach wie vor hoch, schrieb Analyst Andrew Gardiner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Industrie- sowie die Autosparte und auch der Bereich Internet of Things hätten zuletzt zweistellige Wachstumsraten erzeugt und Gardiner geht davon aus, dass sich das bis zum Jahresende fortsetzt./kro/la Datum der Analyse: 26.04.2018

