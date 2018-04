DAX - Bringt Draghi neue Impulse?

Henry Philippson,

Godmode-Trader.de

Hallo am Vormittag,

der DAX gab gestern Vormittag zeitweise deutlich nach und fiel nach dem Mittag zeitweise unter die Marke von 12.320 Punkte. Nach einer schwachen Wall Street-Eröffnung gab es jedoch eine Stabilisierung bei den großen US-Indizes so dass auch das deutsche Börsenbarometer wieder gut 100 Punkte höher notiert am Vormittag.

Der Bereich 12.480/90 Punkte konnte auch heute bislang nicht überwunden werden. So lange dies nicht geschieht, halten kurzfristig weiter die Bären das bessere Blatt für eine erneute Verkaufswelle in den Bereich um 12.150 Punkte . Oberhalb von 12.500 Punkte (Stundenschluss) steigen hingegen sofort die Chancen der Bullen wieder massiv. Am Nachmittag steht der EZB-Entscheid und die Pressekonferenz von Draghi an. Dann sind neue Impulse zu erwarten - die Richtung ist hierbei aktuell (wie immer) völlig offen.

DAX in Punkten Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum:03.04.2018 - 26.04.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.04.2013 - 26.04.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Mit dem neuen HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus!

Turbo Bull auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HW9A8J 19,86 10.475 6,24 29.06.2018 DAX Index HX06NH 26,22 9.850 4,68 29.06.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 26.04.2018; 10:45 Uhr

Turbo Bear auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HX06R7 2,90 12.690 44,46 29.06.2018 DAX Index HW9XTW 6,20 13.050 19,78 29.06.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 26.04.2018; 10:45 Uhr

Wichtiger Hinweis:

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte.

Der Beitrag DAX - Bringt Draghi neue Impulse? erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).