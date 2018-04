Der Handelskonzern Edeka setzt Lieferanten böse unter Druck und nimmt es dabei selbst mit Weltkonzernen wie Nestlé auf. Der forsche Auftritt ist riskant - und kaschiert interne Schwächen.

Hersteller von Lebensmitteln in Europa fürchten diesen Ort, so harmlos und unscheinbar er auch wirkt. Das Bürogebäude in einer Genfer Seitenstraße misst fünf Stockwerke, die Eingangstür ist von Glasbausteinen eingefasst; nur die Sichtschutzplatten vor den Fenstern verleihen dem Bau etwas Einschüchterndes, Festungsartiges. Hier also hat das Bündnis Agecore seinen Sitz, ein Zusammenschluss von sechs europäischen Handelskonzernen, mit Edeka stammt das wichtigste Mitglied aus Deutschland. Gemeinsam bringt das Sextett 140 Milliarden Euro Umsatz auf die Waage - und eine gewaltige Einkaufsmacht.

Der erfahrene Manager eines größeren deutschen Lebensmittelherstellers hat diese Macht kürzlich zu spüren bekommen. Eine Stunde verhandelte er mit Agecore, das Gespräch glich einem Diktat, schließlich musste er kapitulieren: "Da war nichts zu machen - die ziehen das knüppelhart durch." Die Stimmung sei von Beginn an gereizt gewesen. Die Gegenseite habe kompromisslos Forderungen erhoben und durchgedrückt. Happige Forderungen. Agecore habe nicht nur auf denkbar niedrige Einkaufspreise beharrt, berichtet der Manager, sondern auch noch durchgeboxt, dass der Händlerverbund ein Prozent des Umsatzvolumens mit dem Hersteller rückwirkend kassiert. "Erkennbare Gegenleistungen gab es keine", klagt der Manager weiter. Akzeptiert hat er trotzdem.

So wie ihm ergeht es etlichen Lieferanten, die die Händler in Genf antanzen lassen. Agecore traktiert sie mit allerlei Leidensmitteln - und wenn ein Hersteller es wagt, sich den Vorgaben zu widersetzen, muss er mit Sanktionen rechnen. Mehrere Produzenten sollen zuletzt Listungen für einzelne Produkte verloren haben, manche zeitweilig mit einem Bestellstopp belegt worden sein, heißt es in der Branche. Selbst mit dem größten Lebensmittelkonzern der Welt nimmt es das Händlerbündnis inzwischen auf. Seit gut zwei Monaten mustern Edeka und andere Agecore-Partner Produkte des Schweizer Multis Nestlé aus. Allenfalls allmählich zeichnet sich seit ein paar Tagen eine Wiederannäherung ab.

Warum auch nicht? Die Botschaft ist längst gesetzt: Edeka kann es über Agecore mit den ganz Großen aufnehmen. Der Konzern strotzt nur so vor Selbstbewusstsein. In Deutschland hat sich Edeka im vergangenen Jahr die größten Teile der Supermarktkette Kaiser's Tengelmann einverleibt. Und erst vor Kurzem verkündete der nationale Handelsriese neue Umsatzrekorde. "Edeka kann vor Kraft kaum laufen", bilanziert der Chef eines mittelständischen Getränkelieferanten halb ehrfürchtig, halb spöttisch. Politiker und Wettbewerbsexperten warnen bereits vor dem Erstarken eines neues Superkrämers - vor einer blau-gelben Gefahr.

Tatsächlich ist Edeka in Deutschland ein Konzern der Superlative. Zusammen mit dem konzerneigenen Billigheimer Netto Markendiscount betreibt der Genossenschaftskoloss aus der Hamburger City-Nord 11 427 Märkte, in denen 369 300 Mitarbeiter 51,9 Milliarden Euro Umsatz erwirtschaften - Edeka ist unangefochten Marktführer und größter Arbeitgeber im deutschen Lebensmittelhandel. Damit nicht genug: Der Konzern bläst gerade zum Angriff auf das Drogeriegeschäft, will gemeinsam mit dem Hamburger Lokalmatador Budnikowsky den Markt für Shampoos und Deos aufrollen.

Die fetten Zahlen stehen im krassen Widerspruch zur Selbstinszenierung von Edeka. Der Konzern präsentiert sich in Werbespots als sympathischer Nachbarschaftsverbund kleiner Kaufleute, die die Fleischwurst für ihre Kunden aufs Gramm genau abwiegen und voller Stolz verkünden: "Wir lieben Lebensmittel."

Selbst der Spitzenmann des Unternehmens, Markus Mosa, pflegt mit verstrubbeltem Haar und einer Brille im Buchhalter-Look das freundliche Harmlos-Image. Als er im Frühjahr 2008 den Chefposten übernahm, fragte sich die Zunft: "Markus wer?" - nur um auch heute noch nicht wirklich eine Antwort auf diese Frage zu kennen. Mosa ist unter den Alphatieren im deutschen Handel der Unauffälligste, wagt sich nur selten aus der Deckung. Umso erstaunlicher sein forscher Auftritt am 17. April zur Vorstellung der Jahreszahlen: "Angriff ist die beste Verteidigung", tönte Mosa selbstbewusst, fast siegessicher.

Mosa kann sich die lauten Töne leisten: Der Handel vergrößert das Einkaufs-Macht-Gefälle auf Kosten der Hersteller - und scheint dabei alle Trümpfe in der Hand zu haben. Sonderlich friedlich verlief das Preisgefeilsche noch nie: Kalkulierte Wutausbrüche, Geschrei und Marathonverhandlungen ohne Toilettenpausen gehörten früher zum Standardrepertoire von Einkäufern. Inzwischen geht es deutlich zivilisierter zu. Aber nicht weniger druckvoll. Die Parteien beugen sich über einen schier unüberschaubaren Wust von Preisen, verhandeln über Rückvergütungen und versteckte Quersubventionen - und die Preishändler der Handelsriesen haben dabei, im Kampf um ihre preissensiblen Kunden und Schnäppchenjäger, am Ende immer nur eine Losung im Kopf: Billig kann nie billig genug sein.

Vier Konzerne dominieren den Lebensmittelmarkt

Die Machtverhältnisse sind heute weitgehend geklärt. Kleine, unabhängige Filialisten mussten schon ab den Neunzigerjahren reihenweise aufgeben. Später verloren selbst größere Supermarktketten wie Reichelt oder Extra ihre Unabhängigkeit. Heute dominieren vier Konzerne den milliardenschweren Lebensmittelmarkt: die Schwarz-Gruppe mit Lidl und Kaufland, Aldi, Rewe - und Marktführer Edeka. Angesichts von deren Handelsmacht haben viele mittelständische Lieferanten schon seit geraumer Zeit kaum eine andere Wahl, als sich den wechselseitig nach unten konkurrierenden Wünschen der Händler zu fügen - sofern sie nicht einen Großteil ihrer Umsätze und damit ihre Existenz riskieren wollen.

Bei weltweit tätigen Markenherstellern wie Unilever, Danone, Ferrero und Nestlé stieß die Händlermacht bisher jedoch an ihre Grenzen: Supermärkte, die auf glanzvolle Marken wie Dove, Duplo oder Dany plus Sahne verzichten, drohen einen Großteil ihrer Kundschaft zu vergrätzen. Bis Edeka es trotzdem wagte und zeitweise Maggi, Kitkat, Smarties und Nesquik aus seinen Regalen verbannte. Anders gesagt: Der Machtkampf spitzt sich zu einer Art Entscheidungsschlacht ...

