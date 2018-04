Hamburg (ots) - Das Wirtschaftsmagazin brandeins befragt seit 2013 jährlich Kunden und Mitarbeiter von Beratungsunternehmen, um die besten Consultingfirmen Deutschlands zu küren. 2018 wurde das Hamburger Beratungsunternehmen Berg Lund & Company (BLC) von brandeins zum fünften Mal im Folge seit Einführung des Rankings ausgezeichnet - als Topberatung im Segment "Banken".



Das Beratungsunternehmen wurde 1999 unter dem Namen Kampmann, Berg & Partner in Hamburg gegründet und ist eine der führenden Bankberatungen in Deutschland. Zahlreiche namhafte Institute vertrauen auf die Kompetenz von BLC. Das Leistungsspektrum reicht von Projekten im Bereich Unternehmensstrategie und digitale Transformation über die Begleitung von Fusionen und Transaktionen bis hin zu Optimierungs- und Umsetzungskonzepten für Vertrieb und Customer Relations Management (CRM).



Wer hohe Kundenansprüche erfüllen will, muss die besten Mitarbeiter für sich gewinnen



"Das erneute Listing im brandeins-Ranking der besten Berater Deutschlands ist ein Beleg für unser hohes Beratungsniveau und macht uns sehr stolz", sagt Markus Berg, Senior Partner bei BLC. "Was uns besonders macht, sind unsere exzellenten Markt- und Methodenkenntnisse, fundierte Branchenerfahrung und ein optimales Zusammenspiel zwischen erfahrenen und jungen Beraterinnen und Beratern." Kundenunternehmen kann BLC somit exzellente Ergebnisse liefern - und unseren Mitarbeitern ein spannendes Arbeitsumfeld mit besten Zukunftsaussichten bieten. "Nur wer die hohen Ansprüche von angehenden und etablierten Topberatern erfüllt, kann den Kunden Spitzenleistungen bieten", so Berg.



Berg Lund & Company setzt auf hohe Seniorität seiner Beraterinnen und Berater - und auf Kontinuität: Die Fluktuation liegt beim Hamburger Beratungsunternehmen weit unter dem Branchendurchschnitt. Gestandene Persönlichkeiten aus Toppositionen der Bankbranche ergänzen das BLC Netzwerk. Neueinsteigern wird immer ein Senior-Berater oder Partner zur Seite gestellt. Sie profitieren zudem von einem großen Angebot an Workshops und Trainings. "Der persönlichen und fachlichen Entwicklung sind bei uns keine Grenzen gesetzt. Doch wir fordern zwar, aber überfordern nicht", stellt BLC Senior Partner Dr. Torsten Lund klar. "Alle Kollegen zeichnen sich durch besondere Leistungsorientierung aus. Dennoch ist es wichtig, eine nachhaltige Work-Life-Balance zu ermöglichen."



Dazu gehören eine eigenverantwortliche Zeiteinteilung, flexible Arbeitszeitmodelle, mögliche Auszeiten für Promotion oder Sabbatical und die freie Wohnortwahl. Unter diesen Voraussetzungen lässt sich der anspruchsvolle Beraterjob auch mit Familie, Freizeit und sonstigen Interessen wie beispielsweise Weiterbildungen vereinbaren. Für eine gute Arbeitsatmosphäre sorgen außerdem vielfältige interne Austauschformate und Firmenevents.



Über Berg Lund & Company



Das mittelständische Beratungshaus Berg Lund & Company (BLC) löst gemeinsam mit seinen Klienten komplexe Zukunftsthemen mit großer wirtschaftlicher Tragweite und legt dabei höchsten Anspruch an Qualität, Ergebnissteigerung und Praxistauglichkeit. Dafür steht Berg Lund & Company, vormals Kampmann, Berg & Partner, seit 1999 mit einem Team exzellenter und erfahrener Topmanagement-Berater. Als inhaltliche Kompetenzfelder besetzt BLC insbesondere "Unternehmensstrategie & digitale Transformation", "CRM & Vertrieb", "Governance & Compliance", "Fusionen & Transaktionen" sowie "operative Exzellenz".



