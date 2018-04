Ebikon - Der Lift- und Rolltreppenhersteller Schindler hat im ersten Quartal 2018 in sämtlichen Geschäftsfeldern und Regionen zugelegt. Das Umsatzwachstum in Lokalwährungen lag deutlich über der für das Gesamtjahr bestätigten Guidance. Auch Auftragseingang und Ergebnis wurden klar verbessert. Einzig die Marge war leicht rückläufig.

Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 9,4 Prozent auf 2,47 Milliarden Franken. Ohne Wechselkurseffekte resultierte ein etwas geringeres Plus von 8,9 Prozent. Der Bestellungseingang wuchs derweil um 8,2 Prozent (LW +7,6%) auf 2,82 Milliarden.

Das operative Ergebnis (EBIT) entwickelte sich leicht schwächer als der Umsatz und verbesserte sich um 8,2% auf 281 Millionen Franken (LW +7,3%). Die entsprechende Marge sank leicht auf 11,4 von 11,5 Prozent. Beim Konzerngewinn hingegen verzeichnete der Innerschweizer Konzern mit plus 16 Prozent auf 208 Millionen einen starken Anstieg.

"Der Wettbewerbsdruck war weiter hoch und die Materialpreise sind gestiegen", sagte CEO Thomas Oetterli am Donnerstag an einer Telefonkonferenz. Auch die Lohnerhöhungen hätten die Marge belastet. "Wir wollen die Kosten weiter senken und verfolgen eine strikte Kostenkontrolle", so der Schindler-Chef weiter. Auch seien Initiativen geplant, um Preiserhöhungen zu erreichen.

