Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Deutsche Bank nach dem Zwischenbericht auf "Neutral" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Analyst Jon Peace rechnet in einer ersten Reaktion am Donnerstag damit, dass die Anleger den avisierten Umbau im Investmentbanking positiv aufnehmen. Bei anderen Banken sei dies in der Vergangenheit bereits zu beobachten gewesen. Es fehle allerdings noch an Details. Die operative Entwicklung des ersten Quartals habe die Erwartungen deutlich verfehlt./ag/zb Datum der Analyse: 26.04.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0088 2018-04-26/12:31

ISIN: DE0005140008