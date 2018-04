Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Vodafone anlässlich der angekündigten Fusion zwischen Indus Towers und Bharti Infratel auf "Buy" mit einem Kursziel von 315 Pence belassen. Dies seien auch mal gute Nachrichten aus Indien, schrieb Analyst Robert Grindle in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er verwies dabei auf den Umstand, dass der britische Mobilfunker mit 42 Prozent am indischen Sendemast-Betreiber Indus Towers beteiligt ist./edh/zb Datum der Analyse: 26.04.2018

