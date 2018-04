Frankfurt (ots) -



Die Deutsche Vermögensberatung AG (DVAG) wurde erneut für ihren exzellenten Kundenservice ausgezeichnet. Bereits zum vierten Mal in Folge gehört die DVAG zu den zehn erfolgreichsten Unternehmen im Wettbewerb "TOP SERVICE DEUTSCHLAND". In diesem Jahr setzte sich die DVAG wieder gegen mehr als 100 Konkurrenten durch und erreichte mit Platz 3 im Segment "B2C" ihr bisher bestes Ergebnis. Damit zeigt Deutschlands größte eigenständige Finanzberatung, dass persönliche Kundenorientierung und optimaler Service besonders in Zeiten der Digitalisierung fest zusammengehören.



"Unsere selbstständigen Vermögensberaterinnen und -berater betreuen ihre Kunden auf einem erstklassigen Niveau mit einer individuellen und maßgeschneiderten Allfinanzberatung, die durch innovative IT-Lösungen unterstützt wird. Vertrauen und Verlässlichkeit unserer Vermögensberater sind dabei der Schlüssel zum Erfolg", sagt Marcus Aßmuth, Bereichsvorstand für Konzernentwicklung und -strategie. Die Auszeichnung hat für die Deutsche Vermögensberatung einen sehr hohen Stellenwert, da während des Beurteilungsprozesses auch Kunden befragt werden, deren Eindrücke direkt in das Endergebnis einfließen. Das Resultat: beste Bewertungen für die vollumfänglichen Serviceleistungen der Vermögensberater. "Die hervorragenden Befragungsergebnisse im Wettbewerb zeigen, dass der Vermögensberater vor Ort bei seinen Kunden als kompetenter Finanzexperte überaus geschätzt wird. Trotz aller Digitalisierungstendenzen bestätigt sich für uns erneut, dass Menschen insbesondere in komplexen Finanzfragen einen persönlichen Ansprechpartner an ihrer Seite haben möchten", ergänzt Marcus Aßmuth.



Die Beratungsagentur ServiceRating prüft bei "TOP SERVICE DEUTSCHLAND" in einem mehrstufigen Prozess die Kundenorientierung sowie die Servicequalität der teilnehmenden Unternehmen. Als Bewertungsmaßstab wird ein wissenschaftliches Modell der Universität Mannheim eingesetzt, das relevante Aspekte der Beziehung zwischen Kunde und Unternehmen abbildet. Seit der erstmaligen Teilnahme vor sieben Jahren kann sich die DVAG immer wieder in der Exzellenzgruppe dieses Wettbewerbs platzieren. "Die Ergebnisse freuen uns, denn sie belegen die Zufriedenheit der Kunden mit der hervorragenden Allfinanzberatung unserer Vermögensberater", so Marcus Aßmuth abschließend.



