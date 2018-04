Neustadt a. d. W. (ots) -



In allen Kategorien ein "Sehr gut" für den Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V. (VLH): Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Online-Studie über Lohnsteuerhilfevereine, die im Auftrag des Wirtschaftsmagazins Focus-Money (Ausgabe: 13/2018) erstellt wurde.



Bei den vier getesteten Hauptkategorien "Service", "Leistungsangebot", "Beratung" und "Preis-Leistungs-Verhältnis" erzielt die VLH durchgängig überdurchschnittlich hohe Zufriedenheitswerte. Auch bei der Gesamtbewertung steht am Ende ein eindeutiges "Sehr gut". Somit darf die VLH unter anderem das Siegel "Fairster Steuerhilfeverein" tragen und gehört zu den Topanbietern Deutschlands.



Die von Focus-Money beauftragte Studie beschäftigte sich mit der Frage: "Wie gut wird man bei Lohnsteuerhilfevereinen betreut?" Hierzu wurden mehr als 1.100 Mitglieder von insgesamt 17 Lohnsteuerhilfevereinen befragt. 21 verschiedene Leistungs- und Servicemerkmale standen im Zentrum und wurden am Ende zu den vier genannten Hauptkategorien gebündelt.



Hinter den erreichten Best-Beurteilungen für die VLH verbergen sich nicht nur optimale Werte für Fairness und Partnerschaftlichkeit. Auch die Fachkompetenz erzielt sehr gute Noten. Laut Studie gelingt es den VLH-Beraterinnen und -Beratern, steuerliche Zusammenhänge anschaulich zu erläutern. Die Zufriedenheitswerte lagen hier bei mehr als 90 Prozent.



"Gerade als größter deutscher Lohnsteuerhilfeverein mit mehr als 950.000 Mitgliedern und bundesweit rund 3.000 Beratungsstellen sind wir stolz auf die Spitzenbewertungen im Test von Focus-Money", freut sich VLH-Vorstandsvorsitzender Jörg Strötzel. "Die sehr guten Resultate sind für uns Bestätigung und Ansporn zugleich, schließlich steht die Mitgliederzufriedenheit bei der VLH an erster Stelle."



Über die VLH



Der Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V. (VLH) ist mit mehr als 950.000 Mitgliedern und rund 3.000 Beratungsstellen Deutschlands größter Lohnsteuerhilfeverein. Die VLH stellt außerdem die meisten nach DIN 77700 zertifizierten Berater: Von drei zertifizierten Beratern aller Lohnsteuerhilfevereine sind zwei von der VLH.



Gegründet im Jahr 1972, erstellt die VLH für ihre Mitglieder die Einkommensteuererklärungen im Rahmen der gesetzlichen Beratungsbefugnis nach § 4 Nr. 11 StBerG.



