Nach enttäuschenden britischen Konjunkturdaten und wiederaufflammenden Sorgen vor dem Brexit ist die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Mai deutlich zurückgegangen. In der Folge ist das britische Pfund unter die Marke von 1,40 Dollar gerutscht. Zeitweise fiel das Pfund Sterling gestern 1,3918 ... The post GBP/USD: So anfällig wie lange nicht mehr appeared first on ActivTrades. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...