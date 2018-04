München (ots) -



"Ich habe gerade gehört, dass die ARD zu meinem 70. Geburtstag eine dreistündige Sendung macht", freut sich der beliebte Entertainer, der selbst noch nicht weiß, was ihn erwartet und betont: "Ich finde das bemerkenswert, fühle mich sehr geehrt, hätte das auch gar nicht gedacht und blicke gespannt dem Füllhorn an Überraschungen, was man hoffentlich für mich bereithält, entgegen."



Und an Highlights wird es der bunten Geburtstagsparty sicher nicht mangeln. Moderiert wird diese ganz besondere Samstagabend-Show am Samstag, 9. Juni 2018, ab 20:15 Uhr von Jörg Pilawa: "Als vierfacher Vater bin ich auf Kindergeburtstagen Sackhüpfen und Topfschlagen gewohnt", sagt der Gastgeber. "Aber für den größten Entertainer und Komiker Deutschlands, Jürgen von der Lippe, müssen wir zum 70. schon mehr auffahren. Viele prominente Freunde und Kollegen haben sich angekündigt und ganz persönliche Geschenke vorbereitet. Wir werden gemeinsam mit Jürgen auf 40 Jahre TV-Geschichte zurückblicken - mit seinen größten Erfolgen und legendären Aktionen seiner unvergessenen Shows."



WDR-Intendant Tom Buhrow ist schon lange begeistert von Jürgen von der Lippe: "Ich kann mich gut erinnern, wie ich mich als junger Redakteur während einer Show-Aufzeichnung in den Regieraum geschlichen habe, um Jürgen von der Lippes Warm-up-Show mitzubekommen. Einfach, weil ich den so klasse fand. Und auch heute gehört Jürgen von der Lippe zu den besten Entertainern Deutschlands. Mit so einer Geburtstags-Show danke zu sagen für so viele tolle Jahre mit ihm - das hat er sich wirklich verdient."



ARD-Unterhaltungskoordinator Thomas Schreiber erinnert an die TV-Anfänge des Jubilars: "Eine meiner frühen prägenden Fernseherfahrungen war die fröhliche Anarchie im 'WWF-Club', für die Jürgen von der Lippe stand. Seit 38 Jahren im Fernsehen, freuen wir uns auf eine Geburtstagsparty, die bestimmt genau so bunt wird wie seine Hemden."



"Wir sind stolz, diese besondere Geburtstagsfeier in der ARD mit vielen wunderbaren Überraschungsgästen federführend auszurichten", freut sich WDR-Fernsehdirektor Jörg Schönenborn. "Hier bei uns im WDR hat Jürgen von der Lippe seine größten Showerfolge gefeiert. Damit hat er die deutsche Unterhaltungslandschaft geprägt wie kaum ein Zweiter."



WDR-Unterhaltungschefin Karin Kuhn ergänzt: "Seine Sendungen wie 'So isses', 'Donnerlippchen' und 'Geld oder Liebe' waren und sind noch immer Kult. Jeden seiner Auftritte hat er ganz detailliert vorbereitet. Aber diesmal ist die Show für ihn eine riesengroße Überraschungsparty."



Ganz schön aufregend für den beliebten Entertainer, der für sein Publikum jede Minute mit Hingabe und Herzblut gestaltet. Damals wie heute. "Ich hatte bis jetzt ein wirklich sehr schönes Leben", sagt Jürgen von der Lippe, "habe den schönsten Beruf, der für mich denkbar ist, eine wunderbare Frau, die mich machen lässt, einfach jede Menge Glück. Und bei dieser Veranstaltung lass ich mich einfach überraschen. Machen Sie das doch auch."



"Mensch Jürgen! von der Lippe wird 70" ist eine Produktion des WDR in Zusammenarbeit mit der ARD und Talpa Germany. Die Redaktion hat Michael Kerkmann (WDR).



