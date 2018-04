RWE-Chef Rolf Martin Schmitz hat vor den Aktionären des Energiekonzerns für das geplante Geschäft mit Konkurrent E.On und damit für die Zerschlagung der Tochter Innogy geworben. Es sei für RWE die beste Option.

"Die Veräußerung des Gesamtpakets ist die beste Option für RWE", sagte RWE-Chef Rolf Martin Schmitz bei der Hauptversammlung des Energiekonzerns und warb damit vor den Aktionären für die geplante Zerschlagung der Tochter Innogy. Der Deal mit E.On biete RWE die größten Potenziale, sowohl strategisch als auch finanziell.

Sein Konzern erhalte Zugriff auf diverse Ökostromanlagen und steige insgesamt zur Nummer Drei bei den erneuerbaren Energien in Europa auf. Gerade in diesem Bereich entscheide eine schlagkräftige Größe über den Erfolg.

RWE und E.On wollen Innogy unter sich aufteilen. Dadurch würde die gerade einmal zwei Jahre alte Tochter Innogy, an der RWE noch gut 77 Prozent hält, schon wieder verschwinden. E.On will dazu in einem ersten Schritt Innogy komplett übernehmen und im Gegenzug den Konkurrenten RWE am eigenen Unternehmen ...

