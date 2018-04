Der Coca-Cola-Konkurrent PepsiCo kämpft weiterhin mit einer Flaute im Softdrink-Geschäft in den USA. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müsse der Konzern nun stärker in die Sparte investieren, kündigte Firmenchefin Indra Nooyi am Donnerstag in Purchase bei der Vorlage der Quartalszahlen an.

Die Limonaden-Riesen müssen sich etwas einfallen lassen, seit die kalorienreichen Getränke, die ihr Stammgeschäft bilden, in Verruf geraten sind. Konkurrent Coca-Cola setzt zunehmend auf Kaffee, Tee und andere zuckerfreie Getränke. Pepsi kann zudem auf gut laufende Geschäfte mit Lebensmitteln wie Knabbergebäck und Müsli bauen.

In den ersten drei Monaten stieg der Umsatz im Konzern um 4 Prozent auf 12,6 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn legte um 2 Prozent auf 1,3 Milliarden Dollar zu. Je Aktie erzielte Pepsi einen bereinigten Gewinn von 0,96 Dollar, was mehr war als Analysten erwartet hatten./she/zb

