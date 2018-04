Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Sitzung der Europäischen Zentralbank und die Berichtssaison zum ersten Quartal prägen am Donnerstagmittag Europas Aktienmärkte. Vor der Bekanntgabe der geldpolitischen Entscheidungen treten die großen Indizes mehr oder weniger auf der Stelle. Nachdem sie im bisherigen Tagesverlauf eng um die Schlussstände vom Mittwoch pendelten, kann sich der DAX am Mittag mit einem Plus von 0,2 Prozent auf 12.449 Punkte gut behaupten. Der Euro-Stoxx-50 legt knapp 0,3 Prozent zu auf 3.495.

Händler sprechen von einem ruhigen Geschäft vor der Sitzung der EZB. "Die Frage ist, ob die EZB die geldpolitische Wende thematisiert", sagt ein Teilnehmer und vermutet, "die EZB wird aber wahrscheinlich schwammig bleiben".

Sollte sich EZB-Präsident Mario Draghi eher taubenhaft äußern, könnte der Euro aus dem Seitwärtsmarkt zwischen 1,21 und 1,25 Dollar nach unten herausfallen. Das wiederum könnte die europäischen Märkte mit Rückenwind von der Währungsseite tendenziell stützen, die Aktien der großen internationalen US-Konzerne aber eher belasten. Am Mittag steht der Euro kaum verändert bei 1,2184 Dollar.

Lufthansa flügellahm - Covestro lahmt beim Momentum

Die Musik spielt bei den Einzelwerten. Nicht gut kommen die Zahlen und die gesenkte Kapazitätswachstumsprognose der Lufthansa an. "Eine gesenkte Wachstumsprognose ist das allerletzte, was der Markt bei den hohen Aktienbewertungen hören will", meinte ein Händler schon am Morgen. Die Fluglinie geht nur noch von einem Kapazitätswachstum von 8,5 nach zuvor noch 9,5 Prozent im Jahr aus. Auch die Gewinnziffern lägen unter den Erwartungen, heißt es. Die Lufthansa-Aktie verliert 5,9 Prozent.

Nach der Zahlenvorlage geht es für Covestro um 2,4 Prozent nach unten, was im Handel für Erstaunen sorgt. Gute Quartalszahlen würden offenbar ignoriert und stattdessen konzentrierten sich die Anleger auf die längerfristigen Wachstumsperspektiven, heißt es. Nach einem Rekord beim operativen Ergebnis scheine das Momentum nachzulassen, so die Analysten von Baader Helvea. Der Trend bei den Gewinnen und beim Übertreffen der Konsenserwartungen sei schwächer als in den vorangegangenen Quartalen.

VW ziehen um 2,2 Prozent an. "Die Zahlen waren ok, aber so ein Plus geben sie wirklich nicht her", hieß es zunächst zur Kursreaktion aus dem Handel. Der operative Gewinn für das Quartal liege deutlich unter Erwarten, der bestätigte Ausblick auf das Jahr stütze dagegen. Die Analysten von Evercore und der UBS haben inzwischen aber den freien Cashflow sehr positiv hervorgeboben. Bei der NordLB heißt es, die Verkaufszahlen seien "hervorragend", die Gewinne "in Ordnung".

Zufrieden äußern sich Händler mit den Zahlen der Deutschen Börse. Nur die unbereinigten und damit weniger wichtigen Ergebniszahlen hätten unter einigen Erwartungen gelegen. Die Aktie steigt um 0,7 Prozent.

Nach schwachen Erstquartalszahlen liegt die Aktie der Deutschen Bank nach Anfangsverlusten am Mittag mit 0,1 Prozent im Plus. Die Einnahmen hätten die Erwartungen nicht erreicht, die Ergebnisse lägen sogar massiv unter den Schätzungen, heißt es. Schwach habe sich auch die erst an die Börse gegangenen Tochter DWS entwickelt. Der Kapitalabzug bei DWS sei sehr viel höher als befürchtet ausgefallen. In einer Analystenkonferenz stellte der Finanzvorstand höhere Restrukturierungskosten in Aussicht gestellt. DWS notieren unverändert.

Nokia und Philips Lighting brechen ein

Für die Nokia-Aktie geht es um 7,6 Prozent nach unten. Der bereinigte Nettogewinn ist hier mit 86 Millionen Euro klar unter der Prognose von 197 Millionen geblieben. Auch die Umsätze enttäuschten.

Philips Lighting hat einen deutlich höheren Gewinneinbruch vermeldet, hauptsächlich durch Margendruck über den Euro. "Der Umsatz im ersten Quartal hat selbst die niedrigsten Erwartungen noch untertroffen", meint ein Teilnehmer. Hier zeige sich, wie der Markt Währungseinflüsse in den vergangenen Monaten noch ausgeblendet habe. Die Aktie bricht um 11 Prozent ein. Erst am Vortag waren in Deutschland Osram massiv eingebrochen nach einer Gewinnwarnung.

Für Wacker Chemie geht es um 2,3 Prozent nach oben. Die Geschäftszahlen liegen zwar insgesamt im Rahmen der Erwartungen. Die Anleger konzentrieren sich aber auf den besseren Gewinn. Daneben stützt eine Hochstufung von Hauck & Aufhäuser auf "Buy" von zuvor "Sell".

Ebenfalls im MDAX knickt der Kion-Kurs um 4,1 Prozent ein. Als "ganz üble Überraschung" bezeichnet ein Händler die Zahlen von Kion. "Da wurden fast alles Erwartungen verfehlt", sagt er. Das bereinigte EBIT im ersten Quartal liege noch unter den niedrigsten Erwartungen. Stark negativ wirke auch der schwächer als erwartete Auftragseingang.

Aixtron drehen nach unten ab

Einen Dreh nach unten zeigen Aixtron. Nachdem sie zunächst mit deutlichen Aufschlägen auf gute Quartalszahlen reagiert hatten, notiert die Aktie nun 5,6 Prozent niedriger. Hatten Händler am Morgen noch auf starke Auftragseingänge verwiesen, monieren sie nun, dass Aixtron die Prognose nicht erhöht habe, also wohl von einer sich abschwächenden Dynamik ausgehe.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.494,54 0,25 8,71 -0,27 Stoxx-50 3.052,29 0,40 12,25 -3,95 DAX 12.445,75 0,19 23,45 -3,65 MDAX 25.615,50 0,31 77,99 -2,23 TecDAX 2.582,35 0,61 15,65 2,11 SDAX 12.213,08 0,46 55,77 2,74 FTSE 7.393,56 0,19 14,24 -4,01 CAC 5.438,29 0,46 25,00 2,37 Bund-Future 158,07 0,30 -0,72 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:32 Mi, 17:15 % YTD EUR/USD 1,2174 +0,09% 1,2175 1,2180 +1,3% EUR/JPY 133,04 -0,01% 133,17 133,11 -1,7% EUR/CHF 1,1984 +0,20% 1,1966 1,1972 +2,3% EUR/GBP 0,8731 +0,02% 0,8734 1,1444 -1,8% USD/JPY 109,28 -0,11% 109,37 109,30 -3,0% GBP/USD 1,3944 +0,08% 1,3941 1,3939 +3,2% Bitcoin BTC/USD 8.790,09 -3,8% 8.930,73 8.906,58 -35,6% Anleiherenditen aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,57 -0,56 0,05 Deutschland 10 Jahre 0,61 0,63 0,18 USA 2 Jahre 2,48 2,49 0,59 USA 10 Jahre 3,00 3,03 0,59 Japan 2 Jahre -0,14 -0,14 0,00 Japan 10 Jahre 0,05 0,05 0,00 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,35 68,05 +0,4% 0,30 +13,8% Brent/ICE 74,59 74,00 +0,8% 0,59 +13,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.322,51 1.323,15 -0,0% -0,63 +1,5% Silber (Spot) 16,54 16,55 -0,1% -0,01 -2,3% Platin (Spot) 909,50 909,50 0% 0 -2,2% Kupfer-Future 3,10 3,13 -1,0% -0,03 -6,4%

