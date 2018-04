An der Wall Street dürfte es am Donnerstag zunächst beim richtungslosen Handel des Vortages bleiben. Dass die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen weiterhin hartnäckig über der psychologisch wichtigen Marke von 3 Prozent verharrt, würgt weiterhin jede Kauflaune ab. Zwar kommt die Zehnjahresrendite von ihren jüngsten Hochs wieder etwas zurück, gleichwohl bleibt die drei vor dem Komma für Investoren furchteinflössend. Dazu sendet auch die Berichtssaison zumindest auf globale Sicht keine klaren Signale aus. Der Aktienterminmarkt suggeriert einen knapp behaupteten Handelsbeginn am Kassamarkt.

Trotz des derzeit lustlosen Handels am Gesamtmarkt dürften Einzelwerte weiterhin mit zum Teil heftigen Kursausschlägen auf die Geschäftszahlen des jeweiligen Unternehmens reagieren. Bereits am Vortag spielte die Musik bei Einzelwerten, während der Gesamtmarkt vor sich hin dümpelte. Insgesamt können sich Anleger über die Berichtsperiode in den USA nicht beschweren, denn diese läuft zum ersten Quartal besser als erwartet. "Von 155 im S&P-500 gelisteten Unternehmen, die bislang berichtet haben, haben 81 Prozent die Markterwartungen geschlagen. Doch steigende Anleiherenditen halten die Bullen in Schach", konstatiert Marktstratege Fahad Kamal von Kleinwort Hambros.

Selbst ein überzeugender Facebook-Geschäftsbericht kann die Risikofreude am Markt nicht beflügeln. Immerhin steigen die Aktie des sozialen Netzwerks vorbörslich um 6,7 Prozent. Das nach wie vor florierende Geschäft mit digitaler Werbung hat Facebook im Auftaktquartal erneut zu starkem Wachstum verholfen. Der Konzern zeigte sich von dem Datenmissbrauchsskandal unbeeindruckt und übertraf die Markterwartungen. Der Nettogewinn stieg überproportional um 63 Prozent.

