Von Natalia Drozdiak

BRÜSSEL (Dow Jones)--Die Europäische Union will große Internetkonzerne wie Google und Facebook stärker an die Kandare nehmen. Sie schlug am Donnerstag neue Regelungen vor, die Web-Plattformen, einschließlich Suchmaschinen wie Google, dazu verpflichten würden, ihre Suchrankings transparenter zu machen. Außerdem soll verhindert werden, dass Internetplattformen kleinen Unternehmen, die ihre Dienste zum Verkauf oder zur Werbung für Produkte nutzen, unfaire Klauseln anbieten. Zudem will die Kommission mehr Informationen über die Preisgestaltung.

Profiteure der neuen Regeln wären Hotels, Internethändler, App-Entwickler und andere ähnliche Unternehmen, die auf Suchmaschinen angewiesen sind, um Internet-Verkehr auf ihre Websites zu bringen, schreibt die EU-Kommission.

Die Visibilität im Internet, auch durch die Position in Suchergebnissen, beeinflusst den Umsatz vor allem kleiner und mittlerer Unternehmen deutlich, stellt die Kommission fest. Einige Konzerne, darunter Google, veröffentlichen bereits Informationen über das Ranking in der Suchmaschine.

Technologieexperten und Lobbyisten fürchten, dass die Konzerne zu viele Details zu ihren Suchalgorithmen preisgeben müssen. Dies könnte eine wachsende Bedrohung für die Cybersicherheit werden.

Die Kommission forderte die Unternehmen auch auf, mehr zu tun, um die Verbreitung von Desinformationen oder "gefälschten Nachrichten" auf ihren Websites zu stoppen.

Facebook war zuletzt aufgrund von Datenmissbrauchs in die Schlagzeilen geraten. Die Daten von bis zu 87 Millionen Facebook-Nutzern waren bei der britischen Firma Cambridge Analytica gelandet und sollen unerlaubt für den Wahlkampf des heutigen US-Präsidenten Donald Trump ausgeschlachtet worden sein.

Google hat die Macht der EU schon zu spüren bekommen. Nach jahrelangen Prüfungen kam die Wettbewerbskommission zu dem Schluss, dass Google seine Marktmacht missbraucht und in bestimmten Bereichen die Suchergebnisse zu seinen Gunsten verzerrt habe und verhängte ein Bußgeld von 2,42 Milliarden Euro. Der Internetriese geht gegen die Entscheidung vor.

