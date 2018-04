Partnerschaften mit Microsoft und Mesosphere machen es einfacher, eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Raleigh, NORTH CAROLINA - 26. April 2018 -Percona (http://www.percona.com/), das Unternehmen, das MySQL, MariaDB, MongoDB, PostgreSQL und andere Open-Source-Datenbanklösungen und -dienste anbietet, kündigte (https://www.percona.com/blog/2018/04/24/perconas-new-cloud-and-container-partners-help-enterprises-optimize-and-maintain-dbaas-environments/) neue Partnerschaften an, die es Unternehmen erleichtern sollen, die Vorteile von Cloud- und Container-Umgebungen für den Betrieb ihrer Open-Source-Datenbanken zu nutzen, um eine optimale Leistung zu gewährleisten und sich gleichzeitig auf die Verbesserung von Anwendungen und auf eine bessere Unterstützung des Unternehmens zu konzentrieren.

Da Open-Source-Datenbanken heute in Unternehmen Standard sind, werden Unternehmen zunehmend bestrebt, diese Datenbanken in öffentlichen Cloud-Umgebungen einzusetzen, um von der Flexibilität, Skalierbarkeit und Wirtschaftlichkeit von Cloud zu profitieren. Die heutigen Ankündigungen, darunter eine neue Partnerschaft mit Microsoft zur Unterstützung von Microsoft Azure-Kunden, sowie die Verfügbarkeit von Percona Server for MongoDB in der Mesosphere DC/OS-Community, spiegeln das Engagement von Percona wider, umfassende Unterstützung für Open-Source-Datenbanken in Cloud-Implementierungen anzubieten. Percona hat bereits Support-Partnerschaften mitGoogle (https://www.percona.com/about-percona/newsroom/press-releases/percona-joins-the-google-cloud-platform-partner-program-as-a-service-partner) zur Bereitstellung von Google Cloud SQL-Diensten undAmazon Web Services (https://www.percona.com/about-percona/newsroom/press-releases/percona-collaborates-aws-database-delivery-service) angekündigt, um die Verwendung von Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) und Amazon Aurora auf AWS zu unterstützen.

Partnerschaft mit Microsoft für Microsoft Azure Kunden

Percona ist eine Partnerschaft mit Microsoft eingegangen, einem Platin-Sponsor derPercona Live Open Source Database Konferenz (https://www.percona.com/live/18/), damit Kunden die Microsoft Azure Cloud-Plattform leichter verwenden können. Die Percona-Software wird nun über den Azure Marketplace verfügbar sein, was die Implementierung in Azure Virtual Machines vereinfacht. Zusätzlich wird der Percona DBA Service für Microsoft Azure (https://www.percona.com/services/managed-services/percona-dba-service-microsoft-azure), sowie andere Supportdienste, Azure-Kunden helfen, den größten Nutzen aus ihrer Open-Source-Datenbankumgebung zu ziehen.

Percona Server für MongoDB auf Mesosphere zertifiziert

Percona ist eine Partnerschaft mit Mesosphere eingegangen, um Percona Server für MongoDB auf Mesosphere DC/OS (Rechenzentrumsbetriebssystem) zu liefern. Da die Abhängigkeit von hybriden, lokalen und Cloud-Umgebungen weiter zunimmt, setzen Unternehmen zunehmend auf Mesosphere DC/OS, um große Anwendungen auszuführen. Percona Server für MongoDB bietet diesen Organisationen das Beste aus beiden Welten: eine kostenlose und Open-Source-Version von MongoDB, die von den renommierten Experten von Percona unterstützt wird, sowie das Vertrauen, dass die Lösung die strengen Kompatibilitätsstandards von Mesosphere erfüllt. Percona Server für MongoDB steht allen Nutzern von DC/OS 1.10 und aktueller als Beta-Lösung über den DC/OS Universe Paketkatalog zur Verfügung, wobei die vollständige Mesosphere-Zertifizierung in Kürze erfolgen wird.

Zitate

Peter Zaitsev, (http://www.percona.com/about-us/our-team/peter-zaitsev/) Mitgründer und Geschäftsführer von Percona

"Während Unternehmen ihre Open-Source-Datenbanken in Cloud implementieren und migrieren möchten, erweitert und entwickelt Percona sein Angebot, um sicherzustellen, dass Datenbankadministratoren, die in dieser Umgebung arbeiten, über alle Tools und Unterstützungen verfügen, die sie benötigen, um Leistungen zu optimieren und ihre Organisationen zu unterstützen. Wir werden weiterhin in neue Partnerschaften investieren, damit unsere Kunden die Vorteile von Flexibilität, Skalierbarkeit und Wirtschaftlichkeit von Cloud- und Container-Umgebungen nutzen können."

