Berlin/Potsdam (ots) - Die MEDIA CONVENTION Berlin (MCB) ist einer der wegweisenden Medienkongresse in Europa. Sie wird vom Medienboard Berlin-Brandenburg (MBB) und der Medienanstalt Berlin-Brandenburg (mabb) veranstaltet und findet in diesem Jahr zum fünften Mal in Kooperation mit der re:publica in der STATION Berlin statt. Vom 2. bis 4. Mai 2018 geht es auf den MCB18-Bühnen um aktuelle Fragen der Medien- und Netzpolitik, Markttrends und Entwicklungen der digitalen Mediengesellschaft. MCB und re:publica erwarten wieder rund 9.000 BesucherInnen aus mehr als 70 Ländern.



Wann: 2. - 4. Mai 2018 Wo: Station Berlin, Luckenwalder Straße 4-6, 10963 Berlin www.mediaconventionberlin.de



Aus der Liste der Prominenten:



- Lars Eidinger - Mark Waschke - Anne Will - Chelsea Manning - Thomas Bellut - Patricia Schlesinger - Larissa Rieß - Christina Ann Zalamea - Louis Klamroth - Eva Schulz - Abdelkarim



Mittwoch, 2. Mai 2018



12:15 - 13:15 Uhr, Stage 1: Opening Fireside Chat with Chelsea Manning Whistleblowerin Chelsea Manning im Gespräch mit Geraldine de Bastion (re:publica) und Theresa Züger (mabb)



12:15 - 13:15 Uhr, Stage 6: Kritik und Reformen überall: Reboot des öffentlich-rechtlichen Systems? (u.a. mit Patricia Schlesinger)



16:00 - 17:00 Uhr, Stage 6: Online Originals: neue Freiheit & alte Zwänge. Experimente oder mehr? (u.a. mit Christina Ann Zalamea) *** 17:15 - 18:15 Uhr, Stage 7: Journalismus in der digitalen Zukunft - Brauchen wir das ZDF noch? ZDF-Intendant Thomas Bellut im Gespräch mit Ursula Weidenfeld *** 18:30 - 20:00 Uhr, Stage 6: "Film & TV Made in Germany - Meet the Teams" Roadmovie-Komödie "25 km/h" (Sunny Side Up/Sony Pictures Releasing): Lars Eidinger, Markus Goller, Oliver Ziegenbalg, Eva van Leeuwen und Felix Leitermann



Drama-Serie "Acht Tage" (NEUESUPER/Sky): Mark Waschke, Luisa-Céline Gaffron, Michael Krummenacher, Florian Kamhuber und Frank Jastfelder. Kirsten Niehuus (Medienboard Berlin-Brandenburg) spricht für den Filmstandort Berlin-Brandenburg. Moderation: Louis Klamroth ("Klamroths Konter")



Donnerstag, 3. Mai 2018



11:15 - 12:15 Uhr, Stage 7: Der Medienmarkt vor der Zerreißprobe - von Public Value und Monopolen (u.a. mit Patricia Schlesinger)



16:15 - 17:15, Stage 6: Personalities oder Formate? Wie Medien im Digitalen ihre Stimme finden (u.a. mit Larissa Rieß)



20:00 - 21:15 Uhr, Stage 6: Role Models at MCB18 - Edition #24 - Anne Will Anne Will im Gespräch mit Isabelle Sonnenfeld und David Noël



Freitag, 4. Mai 2018



16:15 - 17:15 Uhr, Stage 6: Polit-Talk reloaded: Neue Gesichter für ein altes Genre



Nadine Kreutzer spricht mit Eva Schulz, Louis Klamroth, Abdelkarim und Matthias Walter



MEDIA CONVENTION Berlin, Station Berlin, Luckenwalder Straße 4-6, 10963 Berlin



Das komplette Programm finden Sie hier: https://18.mediaconventionberlin.com/de/sessions



Pressekontakt und Akkreditierung:



Gesa Noormann / Julia Naumann Tel.: +49 (0) 171 69 44 868 / +49 (0) 152 5575 4051 presse@mediaconventionberlin.de